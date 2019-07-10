США решили смягчить санкции против Huawei

Администрация президента США Дональда Трампа планирует значительно ослабить ограничения для американских компаний, которые сотрудничают с китайской корпорацией Huawei.

Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что Вашингтон разрешит американским компаниям продавать свою продукцию Huawei, если это не будет угрожать национальной безопасности, сообщает RT со ссылкой на Financial Times.

Однако он уточнил, что Huawei останется в черном списке, поэтому для ведения бизнеса с ней будет необходима специальная лицензия.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите G20 в японской Осаке заявил, что разрешит китайской компании Huawei приобретать американскую продукцию.

Напомним, весной США внесли Huawei в черный список. От сотрудничества с китайским гигантом отказался ряд крупных бизнес-партнеров, включая Google и Intel, однако американские компании в итоге придумали, как обойти санкции против Huawei.