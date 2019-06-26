Компании США нашли способ обойти запрет на бизнес с Huawei

Китайская компания Huawei, против которой США ввели санкции, продолжает получать процессоры от американских производителей, сообщают СМИ.

В частности, речь идет об Intel и Micron Technology. В течение последних недель они продолжают поставки Huawei продукции, которая была создана вне США – ее, как пишет New York Times, запрет Вашингтона не касается.

Обход запрета, найденный американскими компаниями, поможет Huawei продолжить сборку и продажу высокотехнологичной техники, пишет издание, передает ТАСС.

New York Times отмечает, что до августа также разрешается поставлять запчасти для техники Huawei, которая уже есть на рынке, а вот запрет для будущей китайской продукции вступил в силу.

Однако не сообщается, какая доля поставок касается будущих моделей Huawei.

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Напомним, министерство торговли США внесло Huawei в черный список.

Собщалось, что сотрудничество с китайским гигантом приостановили Google, Intel, Broadcom и другие IT-компании.