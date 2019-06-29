Трамп передумал насчет бизнеса с Huawei

Американский президент Дональд Трамп по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в японской Осаке заявил, что разрешит китайской компании Huawei приобретать американскую продукцию.

«Компании США могут продавать свое оборудование Huawei», – приводит его слова ТАСС.

Трамп уточнил, что речь идет об оборудовании, «которое не представляет большую угрозу для национальной безопасности» США.

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Американский президент сообщил, что на переговорах с китайским лидером затрагивалась проблема обеспечения национальной безопасности и пообещал, что вопрос выведения Huawei из черного списка будет обсуждаться в ближайшие дни.

Ранее США внесли Huawei в черный список. От сотрудничества с китайским гигантом отказался ряд крупных бизнес-партнеров, включая Google и Intel, однако американские компании в итоге придумали, как обойти санкции против Huawei.