Партия Порошенко победила на выборах в Раду на участках за рубежом

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» одержала победу на выборах в Верховную раду на зарубежных избирательных участках с результатом 29,55%, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.

Второе место занимает партия нынешнего президента Владимира Зеленского «Слуга народа» с результатом 28,13%. Третьей идет партия Святослава Вакарчука «Голос» – 19,67%, передает РИА «Новости».

В воскресенье на Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. К утру понедельника были подсчитаны почти 21% бюллетеней. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы до 5 августа.

По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий – партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,5%, за ней следует «Оппозиционная платформа –За жизнь» – 12,5%, на третьем месте партия «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко – 8,1%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,1%) и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (6,6%).