Названо число мест партии Зеленского в Раде по итогам подсчета почти 21% бюллетеней

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» получает 225 мест в Верховной раде, досрочные выборы в которую состоялись в минувшее воскресенье.

Партия «Слуга народа» занимала 121 место по партийным спискам и 104 по мажоритарным по итогам подсчета 20,75% бюллетеней, пишет «Украинская правда».

«Оппозиционная платформа – за жизнь» Юрия Бойко получает 36 и шесть мест соответственно, «Европейская солидарность» Петра Порошенко – 25 и два, партия «Батькивщина» – 25 и один, «Голос» – 19 и два.

Девять кандидатов пройдут от других партий и 71 в порядке самовыдвижения.

Между тем к утру понедельника обработано более трети протоколов. Президентская партия лидирует с 42,19 процента голосов избирателей.

В воскресенье на Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил партии Святослава Вакарчука «Голос» подумать о коалиции в новой Раде. Вакарчук в ответ заявил о готовности «к каким-либо должностям» и потребовал продолжить курс Украины в НАТО.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук исключил возможность формирования коалиции с партией Зеленского.