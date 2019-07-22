Южнокорейское судно у Сингапура атаковали пираты

Вооруженные люди атаковали грузовое судно Республики Корея «Си-Кей Блюбелл» (CK Bluebell) неподалеку от Сингапурского пролива, сообщили местные власти в порту Пусан.

По данным Ренхап, нападение длилось около 30 минут, после чего пираты скрылись, забрав с собой около 13 тыс. долларов, а также некоторые личные вещи моряков, включая мобильные телефоны, одежду и обувь, передает ТАСС.

Пытаясь оказать сопротивление, некоторые члены экипажа получили легкие травмы.

После инцидента судно продолжило рейс.

Министерство морского и рыбного хозяйства Южной Кореи оповестило о нападении другие суда поблизости, призвав проявлять бдительность.

Напомним, в ночь на 2 января контейнеровоз MSC Mandy под флагом Панамы был захвачен пиратами рядом с берегами Бенина. Нападавшие похитили шестерых россиян из состава команды, которых удалось освободить лишь к концу января. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как России нужно противодействовать пиратам у берегов Нигерии и Бенина.