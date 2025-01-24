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Суд продлил арест кричавшей о ненависти к русским москвичке Джоган
Суд оставил под арестом кричавшую о ненависти к русским москвичку Джоган
Суд продлил арест по делу о хулиганстве оскорблявшей строителей и угрожавшей им пистолетом москвичке Яне Джоган, сообщила адвокат Елена Пономарева.
Суд в Москве продлил срок ареста москвички Яны Джоган до 26 февраля по делу о хулиганстве. Адвокат Елена Пономарева сообщила, что Джоган обвиняется в хулиганских действиях с использованием оружия и демонстрации ненависти к русским, передает ТАСС.
По версии следствия, Яна Джоган, держась пренебрежительно к окружающим, нецензурно бранилась и выражала вражду к русским. Она выстрелила холостыми из предмета, похожего на пистолет, в сторону рабочих. Полиция возбудила дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Джоган признала вину, а при обыске у нее дома нашли пневматический пистолет. Ее арестовали в ноябре прошлого года, предварительное расследование завершено.
До этого суд оштрафовал Джоган на 2 тыс. рублей за публичное демонстрирование запрещенной символики в социальной сети. Дело вызвало резонанс из-за проявления ненависти к русским и использования оружия в общественном месте.
Жительницу Москвы Яну Джоган подозревают в государственной измене и экстремизме из-за переписок с радикалами на Украине.
Яну Джоган арестовали в ноябре, она угрожала строителям предметом, похожим на пистолет, и оскорбила их, использовав ненормативную лексику.