Мигрантов решили объявлять нежелательно пребывающими в России вслед за их детьми

Мигрантам решили давать статус нежелательно пребывающих в России в случае получения такого же их детьми

Tекст: Антон Антонов

Документ опубликован на портале нормативных правовых актов. В приказе сказано, что «при подготовке материалов и проекта решения о нежелательности пребывания» мигранта, которому не исполнилось 18 лет, одновременно будет подготовлено такое же решение в отношении «иностранного гражданина, являющегося его законным представителем». Данное правило вступит в силу с 5 февраля, передает РИА «Новости».

Нежелательным пребывание иностранца в России объявляют в случае, если он нарушил нормы въезда, утратил документы о праве жить в России, уклоняется от выезда или нарушает транзитные правила, передает ТАСС.

Кроме того, такой статус может быть дан мигранту, который создает угрозу России, общественному порядку или здоровью населения, конституционному строю, нравственности, правам и законным интересам других лиц.

После получения данного статуса мигрант обязан выехать из страны в отведенный срок, в противном случае он будет депортирован.

Напомним, Прикубанский районный суд в Краснодаре признал подростка виновным по статье о хулиганстве за удар ножом сверстника и оштрафовал его на 30 тыс. рублей, после чего его выдворят из России вместе с родителями.

В Государственной думе одобрили проект закона, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка, а председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что около 41% обучающихся в российских школах детей мигрантов не владеют русским языком.

