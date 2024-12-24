Подростка с родителями решили выдворить из России за нападение с ножом в школе

Tекст: Мария Иванова

Прикубанский райсуд вынес приговор подростку, ударившему ножом своего сверстника в ходе конфликта в школе. Суд признал его виновным по статье о хулиганстве и назначил наказание в виде штрафа. Размер штрафа составил 30 тыс. рублей, сообщает ТАСС.



В пресс-службе судов Краснодарского края добавили, что после уплаты штрафа подросток вместе с родителями будет выдворен за пределы Российской Федерации. Это решение было принято с учетом возраста подсудимого и других обстоятельств дела.

«Рассмотрев материалы, суд признал молодого человека виновным», – говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале пресс-службы судов. В тексте содержится информация о том, что меры были приняты для обеспечения безопасности в регионе и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства после инцидента в школе Краснодара, где ученик причинил ножевые ранения двум сверстникам, всего в конфликте пострадали пятеро детей.

Прикубанский районный суд Краснодара избрал меру пресечения подростку, ограничив его действиями, но не арестовав.

Суд в Краснодаре решил выдворить из страны родителей несовершеннолетнего, обвиняемого в нападении.