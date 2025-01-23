Минтруд: Материнский капитал проиндексируют на 9,5% в феврале 2024 года

Минтруд: Материнский капитал на первого ребенка с февраля составит 690 тыс. рублей

Tекст: Елизавета Шишкова

После индексации сумма сертификата на первого ребенка составит 690 тыс. рублей. Если семья уже получала материнский капитал на первого ребенка, то при рождении второго ребенка будет предоставлена доплата в размере 222 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал Минтруда.

Если же семья не получала материнский капитал при рождении первого ребенка, то при рождении второго она сразу получит полную сумму в 912 тыс. рублей.

Ранее Минтруд России представил законопроект об учете всех отпусков по уходу за ребенком в страховом стаже, который поможет увеличить пенсию многодетным родителям.

Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении проект закона, который предполагает продление программы материнского капитала на шесть лет.