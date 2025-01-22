Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».2 комментария
Котяков: Все периоды отпуска по уходу за ребенком зачтут в страховой стаж
Минтруд предложил учитывать все периоды ухода за ребенком в страховом стаже
Минтруд России представил законопроект об учете всех отпусков по уходу за ребенком в страховом стаже, который поможет увеличить пенсию многодетным родителям.
Ранее в стаж включали не более шести лет ухода за детьми, что позволяло засчитать периоды ухода только за четырьмя детьми. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что это нововведение увеличит будущую пенсию родителей в многодетных семьях, сообщает ТАСС
Нововведения коснутся не только тех, кто еще не вышел на пенсию, но и уже пенсионеров. Многодетные родители смогут обратиться в Социальный фонд России для перерасчета своей страховой пенсии после вступления закона в силу.
Дополнительно Минтруд планирует расширить меры поддержки для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Эти многодетные матери получат ежемесячные выплаты, сравнимые с выплатами для Героев труда.
Напомним, что по поручению президента России Владимира Путина в 2022 году звание «Мать-героиня» было возрождено, и его вручение сопровождается единовременной выплатой в 1 млн рублей. Герои труда получают ежемесячные выплаты в размере 31,9 тыс. рублей, которые индексируются ежегодно 1 апреля.
Ранее Минтруд России предложил сделать программу материнского капитала бессрочной, чтобы поддержать более 3,2 млн российских семей, что требует выделения дополнительных 2,7 трлн рублей.
Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении проект закона, который предполагает продление программы материнского капитала на шесть лет.
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поощрять компании, выплачивающие корпоративный семейный капитал при рождении ребенка, отметив, что такие выплаты уже освобождены от налогов на доходы физических лиц и страховых взносов.