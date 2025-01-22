Котяков: Все периоды отпуска по уходу за ребенком зачтут в страховой стаж

Минтруд предложил учитывать все периоды ухода за ребенком в страховом стаже

Tекст: Елизавета Шишкова

Ранее в стаж включали не более шести лет ухода за детьми, что позволяло засчитать периоды ухода только за четырьмя детьми. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что это нововведение увеличит будущую пенсию родителей в многодетных семьях, сообщает ТАСС

Нововведения коснутся не только тех, кто еще не вышел на пенсию, но и уже пенсионеров. Многодетные родители смогут обратиться в Социальный фонд России для перерасчета своей страховой пенсии после вступления закона в силу.

Дополнительно Минтруд планирует расширить меры поддержки для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Эти многодетные матери получат ежемесячные выплаты, сравнимые с выплатами для Героев труда.

Напомним, что по поручению президента России Владимира Путина в 2022 году звание «Мать-героиня» было возрождено, и его вручение сопровождается единовременной выплатой в 1 млн рублей. Герои труда получают ежемесячные выплаты в размере 31,9 тыс. рублей, которые индексируются ежегодно 1 апреля.

Ранее Минтруд России предложил сделать программу материнского капитала бессрочной, чтобы поддержать более 3,2 млн российских семей, что требует выделения дополнительных 2,7 трлн рублей.

Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении проект закона, который предполагает продление программы материнского капитала на шесть лет.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поощрять компании, выплачивающие корпоративный семейный капитал при рождении ребенка, отметив, что такие выплаты уже освобождены от налогов на доходы физических лиц и страховых взносов.