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Путин призвал поощрять выплаты корпоративного семейного капитала
Путин предложил поддерживать налоговыми льготами выплаты при рождении ребенка
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поощрять компании, выплачивающие корпоративный семейный капитал при рождении ребенка, отметив, что такие выплаты уже освобождены от налогов на доходы физических лиц и страховых взносов.
На заседании Госсовета, посвященном вопросам поддержки семей, глава государства заявил, что ряд компаний уже внедрил практику выплаты корпоративного семейного капитала своим сотрудникам при рождении ребенка. По его мнению, это зрелый подход, который заслуживает государственной поддержки и поощрения, передает РИА «Новости».
«Сегодня такая единовременная выплата компанией своему сотруднику освобождается от налогов на доходы физических лиц и страховых взносов», – сказал Путин.
Ранее Путин назвал вопрос демографии одним из ключевых для страны, а премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что программа материнского капитала в России будет продлена до 2030 года с планами на его индексацию с февраля 2025 года.