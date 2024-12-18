Мишустин: Маткапитал продлят и проиндексируют

Tекст: Ольга Иванова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что программа материнского капитала будет продлена до 2030 года. Об этом он заявил на заседании кабмина в Москве, передает ТАСС. Поправки в законодательство для продления программы правительство обсудит в ближайшее время. По словам Мишустина, продление программы инициировано президентом России.

Кроме того, Мишустин заявил, что материнский капитал продолжит индексироваться. «Размер материнского капитала по-прежнему будет индексироваться. Уже с февраля месяца он составит более 676 тыс. рублей на первенца. На второго ребенка и последующих превысит 893 тысяч», – отметил премьер-министр. Следующее повышение индексации запланировано на февраль 2025 года.

Программа материнского капитала в России была введена для поддержки семей с детьми, и ее продление свидетельствует о продолжении государственной поддержки в этом направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы, в котором предусмотрена индексация материнского капитала на первого ребенка на 7,3%. В 2024 году материнский капитал на первого ребенка составит 676 тыс. 398 рублей.