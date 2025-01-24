Украинский национализм – в огромной степени детище австро-венгерской политики и спецслужб Вены. Ставка на украинизацию жителей Галиции, культивирование украинской идентичности и крайних форм местного национализма преследовали в австрийской политике двоякую задачу.4 комментария
ПВО сбила БПЛА в Сергиево-Посадском округе
Беспилотник ВСУ сбит силами ПВО в Сергиево-Посадском округе
Системы ПВО сбили беспилотник в Сергиево-Посадском округе Московской области, пострадавших нет, сообщили в администрации округа.
По данным городской администрации, силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Сергиево-Посадском городском округе Московской области, в результате падения обломков разрушений и пострадавших нет, передает ТАСС.
Система ПВО сбила 121 украинский дрон над российскими регионами за ночь.
Средства ПВО также уничтожили семь дронов над Ростовской областью, шесть – над Московской и шесть – над Белгородской областями.
Группировка «Днепр» сбила шесть крылатых ракет ВСУ в Запорожской области.