Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.18 комментариев
Система ПВО за ночь сбила 121 украинский дрон над российскими регионами
Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 121 украинский дрон над российскими регионами
Силы ПВО России за ночь уничтожили 121 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что наибольшее количество дронов было сбито в Брянской области – 37 аппаратов. В Рязанской области уничтожено 20 дронов, в Курской и Саратовской областях – по 17 дронов каждая. Средства ПВО также уничтожили семь дронов над Ростовской областью, шесть – над Московской, шесть – над Белгородской.
Кроме того, атакам подверглись территории Воронежской, Тульской, Орловской и Липецкой областей. Здесь было сбито по два беспилотника. По одному дрону было уничтожено над Республикой Крым и Москвой.
Утром в пятницу в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова ввели ограничения на полеты. Также Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропорту Уфы.