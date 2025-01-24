Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 121 украинский дрон над российскими регионами

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что наибольшее количество дронов было сбито в Брянской области – 37 аппаратов. В Рязанской области уничтожено 20 дронов, в Курской и Саратовской областях – по 17 дронов каждая. Средства ПВО также уничтожили семь дронов над Ростовской областью, шесть – над Московской, шесть – над Белгородской.

Кроме того, атакам подверглись территории Воронежской, Тульской, Орловской и Липецкой областей. Здесь было сбито по два беспилотника. По одному дрону было уничтожено над Республикой Крым и Москвой.

Утром в пятницу в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова ввели ограничения на полеты. Также Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропорту Уфы.