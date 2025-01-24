Аэропорты в пяти российских регионах временно приостановили работу

Зеленский допустил переговоры с Путиным при гарантиях безопасности от Трампа

Зеленский выразил готовность к переговорам с Путиным при гарантиях безопасности от Трампа

Tекст: Елизавета Шишкова

Зеленский подчеркнул, что готов использовать все возможные средства для достижения этого. Он выразил уверенность в том, что Трамп способен обеспечить Украине сильную и необратимую безопасность, что позволит двигаться по дипломатическому пути, сообщает ТАСС.

«Я понимаю, что без России невозможно дипломатически закончить войну», – отметил Зеленский, отвечая на вопрос о возможных изменениях в его позиции.

Кроме того, президент Украины не исключил, что переговоры могут начаться даже в случае, если Киев не вернется к границам 2022 года, которые ранее рассматривались как необходимое условие. Он подчеркнул, что на это решение влияют не только США, но и Европейский союз, а также страны Глобального Юга.

Ранее Путин выразил готовность к диалогу с администрацией Трампа, подчеркнув необходимость долгосрочного мира на Украине.

При этом британские СМИ сообщили о возможной сложности переговоров по Украине между Трампом и Путиным.

Между тем новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине.