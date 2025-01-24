Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.18 комментариев
Аэропорты в пяти российских регионах временно приостановили работу
В аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении Росавиации.
Отмечается, что меры предприняты с целью обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов, передает ТАСС.
Напомним, в ночь на пятницу российские регионы подверглись массированной атаке украинских БПЛА. В Тульской области силы ПВО сбили два дрона. Столько же было ликвидировано в Троицком округе Москвы. Также два беспилотника упали в Подольске. До этого силы ПВО и РЭБ приземлили дроны в Рязанской области.