Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.18 комментариев
Силы ПВО сбили дроны в Троицком округе Москвы
В Троицком округе Москвы силы ПВО сбили два вражеских беспилотника
В Троицком административном округе Москвы ПВО сбили два вражеских беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам Собянина, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб, отмечается в Telegram столичного мэра.
Позднее стало известно, что в городском округе Щелково сбили еще один БПЛА. «ПВО Минобороны в городском округе Щелково сбит беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – отметил мэр столицы.
Ранее система ПВО сбила украинские БПЛА в районе Коломны и Раменского. Кроме того, были ликвидированы дроны в городском округе Подольск. На фоне воздушных атак аэропорты в Домодедово, Жуковском и Внуково приостановили работу.