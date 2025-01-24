Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.18 комментариев
В московских аэропортах ввели временные ограничения
Росавиация сообщила о временных ограничениях в Домодедово, Жуковском и Внуково
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу московских аэропортов Домодедово и Жуковский, передает ТАСС. Как отмечается в сообщении, ограничения касаются приема и отправления авиарейсов.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 00:22 мск временные ограничения введены на работу аэропортов Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», – говорится в официальном заявлении.
Позднее стало известно, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели аэропорту Внуково.
Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Подольске были сбиты два украинских дрона. Также атаки БПЛА были отражены в городском округе Коломна и Раменском округе. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.