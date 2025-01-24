В московских аэропортах ввели временные ограничения

Росавиация сообщила о временных ограничениях в Домодедово, Жуковском и Внуково

Tекст: Максим Попов

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу московских аэропортов Домодедово и Жуковский, передает ТАСС. Как отмечается в сообщении, ограничения касаются приема и отправления авиарейсов.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 00:22 мск временные ограничения введены на работу аэропортов Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», – говорится в официальном заявлении.

Позднее стало известно, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели аэропорту Внуково.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Подольске были сбиты два украинских дрона. Также атаки БПЛА были отражены в городском округе Коломна и Раменском округе. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.