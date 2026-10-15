Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.13 комментариев
Путин обвинил противников протекционизма в его использовании
Путин: Больше всех говорят о недопущении протекционизма те, кто им занимается
Президент России Владимир Путин заявил, что страны, активнее всех выступающие против протекционизма, на самом деле больше всего им занимаются.
Глава государства выразил это мнение в ходе выступления по видео-конференц-связи на форуме-съезде «Деловой России», передает ТАСС.
«Кстати говоря, те, кто больше всего говорят о недопущении протекционизма, больше всего протекционизмом занимаются. Вам это хорошо известно», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление Владимира Путина на съезде «Деловой России».
В понедельник российский лидер пообещал посетить юбилейный форум организации.
В тот же день Кремль заявил о встрече Путина с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком.