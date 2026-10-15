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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

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    15 октября 2026, 20:59 • Новости дня

    Путин обвинил противников протекционизма в его использовании

    Путин: Больше всех говорят о недопущении протекционизма те, кто им занимается

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что страны, активнее всех выступающие против протекционизма, на самом деле больше всего им занимаются.

    Глава государства выразил это мнение в ходе выступления по видео-конференц-связи на форуме-съезде «Деловой России», передает ТАСС.

    «Кстати говоря, те, кто больше всего говорят о недопущении протекционизма, больше всего протекционизмом занимаются. Вам это хорошо известно», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление Владимира Путина на съезде «Деловой России».

    В понедельник российский лидер пообещал посетить юбилейный форум организации.

    В тот же день Кремль заявил о встрече Путина с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком.

    15 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии существенного ущерба НПЗ после украинских атак
    Путин заявил об отсутствии существенного ущерба НПЗ после украинских атак
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Попытки Украины нанести удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в среду не привели к существенному ущербу, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками съезда-форума «Деловой России».

    «Вчера по некоторым НПЗ пытались наносить удары. Сейчас там кое-куда попали, ничего такого существенного, тем не менее продолжают», – рассказал глава государства, выступая по видеосвязи на форуме-съезде «Деловой России», передает ТАСС.

    Путин также упомянул атаки на объекты Wildberries и Ozon. По его словам, после ответных действий России Киев обращается к своим спонсорам с просьбами повлиять на Москву.

    «Они все время совершают какие-то шаги, которые, откровенно говоря, мы должны были, наверное, предусмотреть. Но мы считали, что до этого они не додумаются. Они додумались, мы начинаем отвечать, потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли и нас остановили», – заявил президент.

    По его оценке, такая последовательность событий ранее наблюдалась в энергетике, а теперь повторяется в сфере электронной торговли. Путин сообщил, что российские ответные удары затрагивают энергетические объекты и центры обработки данных: «Они сделали первый шаг, мы начали отвечать сейчас. И по энергетике тоже – там уже пищат, и по другим объектам, в том числе по ЦОДам».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Запад в игнорировании ударов Киева по российским НПЗ.

    Минобороны сообщило об уничтожении четырех ракет и 69 беспилотников при атаке на завод в Рязани. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о возобновлении нападений на нефтеперерабатывающую инфраструктуру.

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    15 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл
    Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» заявил о необходимости запустить новый инвестиционный цикл и увеличить вложения в инновационные и другие проекты.

    Президент Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» призвал запустить новый инвестиционный цикл и нарастить объемы вложений в инновационные и другие проекты.

    «Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос», – заявил Путин на встрече, приуроченной к 25-летию организации.

    По словам Путина, главная, ведущая роль в этой работе принадлежит бизнесу, опирается на его заинтересованность в перспективных проектах, в создании современных рабочих мест в городах и поселках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инвестиции в России остались на уровне исторических максимумов.

    В понедельник глава «Деловой России» предложил создать налоговый инвестсертификат.

    Ранее Путин заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса в России.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 19:20 • Новости дня
    Путин заявил, что Киев просил своих спонсоров повлиять на Россию

    Путин заявил об ответных ударах по Украине после атак ВСУ на Wildberries и Ozon

    Путин заявил, что Киев просил своих спонсоров повлиять на Россию
    @ Alexander Sayganov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия ответила на украинские атаки на объекты электронной торговли, включая Wildberries и Ozon, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками съезда-форума «Деловой России». По его словам, после ответных действий Киев просит своих спонсоров повлиять на Москву.

    «К сожалению, мы столкнулись с действиями противника в отношении наших платформ – и Wildberries, и Ozon. Кстати говоря, они все время совершают какие-то шаги, которые, откровенно говоря, мы должны были бы, наверное, предусмотреть», – заявил Путин, выступая по видеосвязи на форуме-съезде «Деловой России», его слова приводит ТАСС.

    «Они додумались, мы начинаем отвечать, потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли и нас остановили», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что аналогичная ситуация ранее складывалась вокруг энергетических объектов, атаки на которые украинская сторона продолжает. Теперь, по его оценке, это повторяется в отношении платформ электронной торговли.

    «Они сделали первый шаг, мы начали отвечать сейчас», – подчеркнул президент.

    Он уточнил, что Россия наносит ответные удары по энергетике и другим объектам Украины, в том числе центрам обработки данных. «Не надо было начинать. Надо было, прежде чем сделать этот шаг, как следует подумать о последствиях», – заключил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Зеленский объявил о возобновлении ударов по российским НПЗ. В среду российские войска нанесли удары по энергообъектам в Киеве.

    В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российские компании приняли меры защиты от украинских атак.

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    15 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Путин потребовал надежно защитить инвестиции и пенсионные накопления граждан
    Путин потребовал надежно защитить инвестиции и пенсионные накопления граждан
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на съезде «Деловой России» заявил, что при инвестировании средств и пенсионных накоплений граждан необходимо проявлять аккуратность и обеспечить их надежную защиту.

    Средства и пенсионные накопления граждан должны быть надежно защищены при инвестировании, заявил президент Владимир Путин. Глава государства указал на необходимость бережного отношения к сбережениям населения при их вложении в различные проекты, отмечает РИА «Новости».

    «Что касается привлечения частных денег, безусловно, мы же смотрим, как экономики других стран развиваются и какое значение имеет привлечение, создание фондов развития, фондов роста, привлечения частных денег, привлечения различных корпоративных, пенсионных фондов и т. д. Но здесь, конечно, нужно быть очень аккуратными, и это правильно», – заявил Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл.

    Он также попросил бизнес из Донбасса и Новороссии задавать вопросы без стеснения.

    В понедельник глава «Деловой России» предложил создать налоговый инвестсертификат.

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    15 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Путин: С помощью ИИ можно проследить каждую пачку гречки и ее качество
    Путин: С помощью ИИ можно проследить каждую пачку гречки и ее качество
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на форуме «Деловой России» заявил, что технологии искусственного интеллекта позволяют детально контролировать качество товаров на электронных площадках.

    Глава государства во время выступления отметил, что развитие систем больших данных и искусственного интеллекта служит конкурентным преимуществом страны, передает ТАСС.

    «С помощью искусственного интеллекта можно на самом деле проследить каждую пачку гречки и ее качество. Но только этим надо заниматься, и тогда это даст дополнительное мощное конкурентное преимущество нашим производителям и платформенным электронным площадкам», – заявил Путин и добавил, что подобное использование современных технологий является крайне перспективным направлением для бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин заявил об активном внедрении сервисов искусственного интеллекта в России.

    В начале месяца президент призвал выработать правила использования таких технологий.

    В прошлом месяце глава государства предупредил об опасностях искусственного интеллекта.

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    15 октября 2026, 18:47 • Новости дня
    Путин: За 10 лет Россия увеличила экспорт продовольствия в 2,5 раза

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия за десять лет увеличила поставки продовольствия на мировые рынки в 2,5 раза и вошла в число двадцати крупнейших экспортеров. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

    «За последние годы, по-моему, за 10 лет мы в 2,5 раза увеличили объемы поставок продовольственных товаров на мировые рынки и вошли в двадцатку самых крупнейших поставщиков продовольствия на мировой рынок», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава Минсельхоза заявила об укреплении самообеспеченности России продовольствием.

    ООН спрогнозировала мировой дефицит сахара.

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    15 октября 2026, 21:06 • Новости дня
    Путин напомнил предпринимателям о принципе «разрешено все, что не запрещено»
    Путин напомнил предпринимателям о принципе «разрешено все, что не запрещено»
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин заявил, что в России действует принцип «разрешено все, что не запрещено». Так он ответил на предложение об обмене данными между поставщиками и магазинами через систему «Честный знак» на съезде «Деловой России».

    Инициативу озвучил учредитель группы компаний «Таркос» Дмитрий Тарасевич. По его словам, доступ к информации торговых точек позволил бы поставщикам автоматизировать заказы и повысить производительность труда, передает ТАСС.

    «Тогда, например, какой-нибудь магазин мог бы раскрыть свою информацию для своего поставщика, и, опять же, внедрили бы автозаказ и увеличили кардинально производительность труда в этой цепочке», – пояснил предприниматель.

    Путин поинтересовался, что мешает компаниям наладить такой обмен уже сейчас. Тарасевич ответил, что работа «Честного знака» регулируется постановлением правительства, поэтому требуется соответствующее разрешение.

    «У нас разрешено все, что не запрещено», – сказал президент.

    При этом президент подчеркнул, что система защищает интересы потребителей, что является понятным и поддерживается всеми. Он также обратил внимание на то, что «Честный знак» предотвращает недобросовестную конкуренцию, когда один производитель инвестирует в качество и соблюдает сроки годности, а другой этого не делает, получая необоснованное преимущество.
    «Мы должны и будем развивать эту систему «Честный знак», – отметил Путин

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Путин поручил доработать систему маркировки товаров «Честный знак».

    В прошлом году система заблокировала более 1,2 млн «серых» шин в России.

    Правительство ввело маркировку детских игрушек и стройматериалов.

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    15 октября 2026, 18:54 • Новости дня
    Путин ответил замглавы Минфина шуткой про «Абрау-Дюрсо»
    Путин ответил замглавы Минфина шуткой про «Абрау-Дюрсо»
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на съезде «Деловой России» шуткой отреагировал на предупреждение Минфина о рисках введения отложенного инвестиционного налогового вычета, вспомнив поговорку о шампанском и связав ее с главой ГК «Абрау-Дюрсо» Павлом Титовым.

    Во время форума-съезда «Деловой России», в котором глава государства участвует по видеосвязи, один из участников поднял тему отложенного инвестиционного налогового вычета, передает ТАСС. Заместитель министра финансов Алексей Сазанов отметил, что реализация этой идеи несет определенные риски.

    «Риски всегда существуют, но кто не рискует, тот не обращается к Титову в «Абрау-Дюрсо», – сказал Путин, комментируя слова замглавы Минфина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин потребовал надежно защитить инвестиции и пенсионные накопления граждан. Путин связал уверенность в будущем страны с развитием науки и технологий.

    Также Путин отметил ответственную гражданскую позицию российского бизнеса.

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    15 октября 2026, 17:55 • Новости дня
    Путин: Российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию
    Путин: Российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на форуме-съезде организации «Деловая Россия» заявил, что отечественный бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию в нынешнее непростое время.

    Президент Владимир Путин назвал российский бизнес деятельной частью гражданского общества. Глава государства выступил по видеосвязи на форуме-съезде организации «Деловая Россия», где высоко оценил роль отечественных компаний и предпринимателей, передает ТАСС.

    «В нынешнее объективно непростое время российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию, желание вносить свой вклад в качество жизни граждан России. В этом смысле отечественный предпринимательский класс стал деятельной, активной частью российского гражданского общества», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин призвал запустить в стране новый инвестиционный цикл. Также президент выразил уверенность, что отечественные предприниматели своими решениями укрепят значение частного бизнеса в экономике страны.

    А в понедельник Путин заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса.

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    15 октября 2026, 21:46 • Новости дня
    Встреча Путина с предпринимателями продлилась почти три часа

    Беседа Путина с представителями бизнеса заняла почти 2 часа 40 минут

    Tекст: Ольга Иванова

    Встреча президента России Владимира Путина с представителями бизнеса, в которой участвовали более 800 человек, продлилась почти 2 часа 40 минут.

    Свои вопросы и предложения президенту озвучили предприниматели из общероссийской общественной организации «Деловая Россия». На встрече присутствовали представители правительства, Центробанка и экономического блока администрации президента. В ходе общения Путин иногда обращался к чиновникам с просьбой разъяснить логику принятых решений, пишет ТАСС.

    Глава государства находился в ситуационном центре Кремля вместе с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком и замглавы администрации президента Максимом Орешкиным. Общение проходило в формате видеосвязи.

    На встрече обсуждались инвестиционные механизмы, вопросы демографии, а также удары Вооруженных сил Украины по маркетплейсам.

    «Я хочу вас поблагодарить, уважаемые коллеги, за эту встречу. Уверен, что это было полезно и для председателя правительства, председателя Центрального банка, налоговой инспекции. Это и есть так называемая обратная связь», – заявил Путин.

    Президент выразил надежду, что представители бизнеса продолжат работу над укреплением экономики страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин указал на риски иностранного финансирования российского бизнеса.

    Он поблагодарил бизнес за внимание к демографии.

    Путин предложил обсудить вопросы бизнеса Донбасса и Новороссии.

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    15 октября 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин связал уверенность в будущем России с развитием науки и технологий

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Превращение России в высокоразвитую научную и технологическую державу укрепит ее уверенность в будущем. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме-съезде «Деловой России».

    Уверенность страны в будущем напрямую зависит от скорости ее становления как научной и высокотехнологичной державы, пишет РИА «Новости».

    «Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, в каком мире мы живем, и чем быстрее мы будем высокоразвитой научной, высокотехнологичной державой, тем больше у нас будет уверенности в себе на ближайшую и на более отдаленную историческую перспективу», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин заявил об активном внедрении сервисов искусственного интеллекта в России.

    В этот же день он назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития страны.

    В начале месяца глава государства отметил невозможность достижения технологического суверенитета без учителей.

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    15 октября 2026, 21:08 • Новости дня
    Путин указал на риски иностранного финансирования российского бизнеса

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на форуме-съезде организации «Деловая Россия» обратил внимание на риски при привлечении зарубежного финансирования отечественными компаниями.

    Путин пояснил, что работа с зарубежными источниками сопряжена с целым комплексом условий, включая жесткие требования к страховому покрытию и поставкам оборудования, передают «Вести».

    «С этими иностранными источниками есть определенные проблемы», – сказал Путин.

    Путин также добавил, что определенные трудности возникают и у самих иностранных инвесторов в условиях действующих западных санкций, особенно когда российская сторона вынужденно переводит активы под внешнее управление.

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал внешнее управление западными активами сигналом для ЕС.

    В компании Nestle приняли к сведению передачу российских активов под такое управление.

    В России утвердили механизм лишения ушедших иностранных инвесторов права выкупа активов.

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    15 октября 2026, 17:53 • Новости дня
    Путин заявил о прочной связи отечественного бизнеса с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские предприниматели своим трудом подтверждают, что связывают будущее с Россией и ростом благосостояния ее граждан, заявил президент Владимир Путин в своем выступлении на форуме-съезде «Деловой России».

    «Наши предприниматели каждодневным напряженным трудом доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией, с ростом благополучия наших граждан. И очень важно, что мы вместе работаем над воплощением в жизнь очевидной, проверенной историей формулы: «Сильная, суверенная страна – залог сильного и конкурентного бизнеса», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление Путина на съезде «Деловой России».

    Глава государства призвал запустить в стране новый инвестиционный цикл.

    В понедельник президент заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса.

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    15 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    Путин порекомендовал участникам съезда «Деловая Россия» сыр из Воронежа

    Путин посоветовал участникам съезда «Деловая Россия» попробовать сыр с завода Дюрра

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде «Деловая Россия» порекомендовал присутствующим приобрести и попробовать сыр, который производит компания предпринимателя Штефана Дюрра.

    «Я хочу сказать всем коллегам, которые участвуют в сегодняшнем мероприятии: рекомендую приобрести у Штефана сыр, попробовать. Хороший сыр», – приводит слова Путина РБК.

    Глава государства отметил, что ранее уже дегустировал продукцию с предприятия Дюрра в Воронежской области. Предприниматель в ответ подтвердил отправку сыра президенту и добавил, что качество продукции с нового завода в Новосибирске будет на столь же высоком уровне.

    Путин обратил внимание на успехи российского агропромышленного комплекса. По его словам, за последние десять лет объемы экспорта продовольствия из России увеличились в два с половиной раза, что позволило стране войти в двадцатку крупнейших мировых поставщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин указал на риски иностранного финансирования российского бизнеса.

    Глава государства поблагодарил бизнес за внимание к демографии.

    Президент заявил о необходимости поддержки аграриев.

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    15 октября 2026, 17:49 • Новости дня
    Путин выразил уверенность в укреплении роли частного бизнеса в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Инициативы российских предпринимателей будут способствовать укреплению позиций частного бизнеса в отечественной экономике, заявил президент России Владимир Путин на съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

    «Уверен, вы и дальше будете действовать с той же энергией и отдачей и своими инициативами, решениями будете подтверждать высокий общественный авторитет предпринимательства, его созидательного, творческого труда, укреплять роль и значение частного бизнеса в отечественной экономике», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее в четверг Путин на встрече с членами «Деловой России» заявил о необходимости запустить новый инвестиционный цикл и увеличить вложения в инновационные и другие проекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин заявил о системном формировании в России цифрового контура экономики. А в понедельник глава государства указал на важность спокойствия и безопасности отечественного бизнеса.

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    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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