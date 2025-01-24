Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.18 комментариев
Аэропорт Уфы ввел временные ограничения на работу
Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропорту Уфы
Аэропорт Уфы ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов, присоединившись к ряду других аэропортов, где введены аналогичные меры, сообщила Росавиация.
В аэропорту Уфы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, передает ТАСС.
Эти меры направлены на улучшение безопасности и координации воздушного движения в регионе.
Утром в пятницу в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова ввели ограничения на полеты.
Напомним, в ночь на пятницу российские регионы подверглись массированной атаке украинских БПЛА. В Тульской области силы ПВО сбили два дрона. Столько же было ликвидировано в Троицком округе Москвы. Также два беспилотника упали в Подольске. До этого силы ПВО и РЭБ приземлили дроны в Рязанской области.