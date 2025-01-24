  • Новость часаСистема ПВО за ночь сбила 121 украинский дрон над российскими регионами
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    Прибалтийские мозги превратили Европу в инвалида
    Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине
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    Российским пенсионерам начислена февральская доплата
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    NYT: США скрывают потери Украины для выгодной переговорной позиции
    Суд заблокировал подписанный в первый день президентства указ Трампа
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп начал переговоры с Россией с трэш-тока

    Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.

    18 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа превращается в «черную дыру» мировой политики

    Есть две вещи, чего в отношениях с новой американской администрацией действительно могут бояться европейские элиты. И возможное решение администрации Трампа продолжать военное противостояние с Россией на Украине, но снять с себя все расходы – не самая серьезная проблема из них.

    8 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Как реагировать на выпады Трампа

    Когда Трамп хочет чего-то добиться, действует суетливо, нахраписто и упорно, повторяя одно и то же десятки раз. Если на каждый выпад реагировать, вообще больше времени ни на что не останется. Тем более что содержания реакции Трамп не слышит и слушать не будет.

    10 комментариев
    24 января 2025, 07:14 • Новости дня

    Аэропорт Уфы ввел временные ограничения на работу

    Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропорту Уфы

    Tекст: Александра Юдина

    Аэропорт Уфы ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов, присоединившись к ряду других аэропортов, где введены аналогичные меры, сообщила Росавиация.

    В аэропорту Уфы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, передает ТАСС.

    Эти меры направлены на улучшение безопасности и координации воздушного движения в регионе.

    Утром в пятницу в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова ввели ограничения на полеты.

    Напомним, в ночь на пятницу российские регионы подверглись массированной атаке украинских БПЛА. В Тульской области силы ПВО сбили два дрона. Столько же было ликвидировано в Троицком округе Москвы. Также два беспилотника упали в Подольске. До этого силы ПВО и РЭБ приземлили дроны в Рязанской области.

    23 января 2025, 13:05 • Новости дня
    Российские войска освободили Соленое в ДНР
    Российские войска освободили Соленое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Центр» в последние сутки освободила населенный пункт Соленое в Донецкой народной республике, сообщили в российском министерстве обороны.

    Группировка также поразила живую силу и технику ВСУ у нескольких населенных пунктов, украинская сторона потеряла до 570 военнослужащих, четыре бронемашины, артиллерийскую установку, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила формирования ВСУ в районах Волчанска и Малых Проходов. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три автомобиля и станцию РЭБ. Группировка войск «Запад» улучшила свои позиции, нанеся поражение украинским бригадам, в результате чего противник потерял более 530 военнослужащих.

    Южная группировка улучшила тактическое положение, потери ВСУ в зоне ее ответственности составили до 280 военнослужащих и восемь орудий полевой артиллерии. В Запорожской области войска группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.

    В Херсонской области в зоне действия группировки «Днепр» ВСУ потеряли более 60 военнослужащих и станцию РЭБ. Также был ликвидирован полевой склад боеприпасов украинской армии.

    В прошлые сутки подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Западное в Харьковской области. До этого ВС России освободили населенный пункт Волково в ДНР.

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    23 января 2025, 17:59 • Новости дня
    ВС России вступили в бой с элитной украинской бригадой «Лють»
    ВС России вступили в бой с элитной украинской бригадой «Лють»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки войск «Центр» поразили украинскую штурмовую бригаду «Лють» и технику ВСУ у шести поселков ДНР, сообщило Минобороны России.

    В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» нанесли удары по живой силе и технике штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины и пяти бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Удары произошли в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Нововасилевка, Новоелизаветовка, Песчаное и Славянка в Донецкой народной республике.

    ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая американский М113, а также девять автомобилей. Также уничтожена польская САУ Krab.

    Напомним, в четверг российские войска взяли под контроль поселок Соленое в Донецкой народной республике.

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    23 января 2025, 18:51 • Видео
    Трамп начал шантаж России

    Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

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    23 января 2025, 18:54 • Новости дня
    Глава Минтруда анонсировал индексацию более 40 социальных выплат и пособий на 9,5%
    Глава Минтруда анонсировал индексацию более 40 социальных выплат и пособий на 9,5%
    @ ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков объявил об индексации более 40 социальных выплат и пособий на 9,5% с 1 февраля.

    Котяков на совещании президента России Владимира Путина с правительством рассказал, что с 1 февраля 2025 года размеры более 40 социальных пособий, компенсаций и выплат будут увеличены на 9,5%, передает «Интерфакс». Данная индексация проводится по уровню фактической инфляции в соответствии с действующим законодательством. По словам Котякова, соответствующее постановление уже подготовлено и внесено в правительство.

    Ранее Котяков сообщил, что с 1 февраля материнский капитал повысится на 9,5% – и сумма сертификата на первого ребенка достигнет 690 тыс. рублей. В среду президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам предложил проиндексировать на 9,5% страховые и военные пенсии уже в январе этого года.

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    23 января 2025, 22:22 • Новости дня
    Российские войска выдвинули ультиматум бригаде ВСУ в Великой Новоселке

    Советник главы ДНР рассказал об ультиматуме 110-й бригаде ВСУ в Великой Новоселке

    Tекст: Максим Попов

    Российская группировка войск предъявила ультиматум о сдаче в плен 110-й бригаде ВСУ в поселке Великая Новоселка ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сообщил, что российская группировка войск выдвинула ультиматум 110-й бригаде ВСУ, находящейся в поселке Великая Новоселка, о сдаче в плен, передает ТАСС.

    «В Великой Новоселке сплошной обороны противника уже не существует несколько дней. Идет только очаговое сопротивление, в основном на севере населенного пункта. 110-й бригаде вооруженного формирования Украины уже выдвинут ультиматум о сдаче в плен», – приводит агентство слова Кимаковского.

    Советник подчеркнул, что у группировки ВСУ в этом районе фактически отрезано снабжение, что делает операцию крайне сложной для украинской стороны. «Таким образом, вооруженное формирование Украины и командование в первую очередь обрекает гарнизон в Великой Новоселке фактически на уничтожение», – заявил Кимаковский.

    До этого сообщалось, что ВСУ оказались под угрозой окружения в районе Великой Новоселки из-за промедлений командования с решением об отступлении. До этого стало известно, что ВСУ в районе Великой Новоселки оставляют тяжелораненых бойцов без помощи.

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    23 января 2025, 11:01 • Новости дня
    Генсек НАТО в Давосе ошибся в направлении наступления на Украине
    Генсек НАТО в Давосе ошибся в направлении наступления на Украине
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Давосе ошибочно заявил, что фронт на Украине движется на восток, тогда как фактически он смещается на запад, что вызвало бурное обсуждение на Всемирном экономическом форуме.

    Генеральный секретарь НАТО, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе, заявил о том, что фронт на Украине якобы движется «в неправильном направлении, на восток», передает ТАСС.

    Однако реальная ситуация на фронте свидетельствует о противоположном движении – на запад.

    Несмотря на это, Рютте продолжил свою речь, призывая изменить траекторию конфликта и увеличить поддержку Украине. Он подчеркнул необходимость усиления помощи, чтобы изменить направление фронта.

    В продолжении своего выступления Рютте сделал акцент на последствиях возможного проигрыша Украины. Он отметил, что в таком случае НАТО придется потратить триллионы долларов на восстановление сдерживания на западе альянса, в отличие от нынешних миллиардных затрат на поддержку Киева.

    Генсек призвал отказаться от разговоров о перемирии и сосредоточиться на поставках оружия Украине, чтобы не допустить прекращения огня на условиях России.

    Он отметил, что такие действия будут способствовать изменению текущей траектории конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек, и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.

    Кроме того, президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия на Украину. Зеленский выразил недовольство Западом, обвинив США и Европу в поддержании тайных контактов с Россией через разведывательные службы на протяжении трех лет.

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    23 января 2025, 13:29 • Новости дня
    Рар указал на подоплеку идеи ФРГ по российским дипломатам в Европе

    Политолог Рар: Бербок, продвигая идею ограничить передвижение российских дипломатов, хочет набрать очки

    Рар указал на подоплеку идеи ФРГ по российским дипломатам в Европе
    @ Shan Yuqi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Партия «Зеленые» считает, что Германия находится в состоянии конфликта конкретно с Россией. Поэтому представители фракции, среди которых и глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пытаются всячески навредить Москве и ударить по ее имиджу, используя при этом миф о «гибридной войне», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Германия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Европе.

    «Автором идеи ограничить передвижение российских дипломатов в Европе, судя по всему, является Анналена Бербок. Она хочет перед выборами набрать политические очки, а также показать свою силу», – считает германский политолог Александр Рар.

    Как напомнил собеседник, партия «Зеленые», членом которой является глава МИД ФРГ, считает, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией. «Поэтому представители фракции пытаются всячески навредить Москве и ударить по ее имиджу», – отметил он.

    Рар уточнил, что «Зеленые» также выступают за прекращение отношений с Россией. «Если бы Бербок занимала пост канцлера, то Берлин оборвал бы все дипломатические контакты с Москвой», – полагает спикер. Аналитик объясняет: «Пытаясь унизить Россию, МИД Германии хочет возвеличить Украину, поставить Киев выше Москвы».

    При этом эксперт обратил внимание на то, что в качестве повода для введения ограничений передвижения российских дипломатов называется угроза атак. «Гибридная война России против Запада – во многом миф, основанный на информационном противостоянии», – подчеркнул политолог.

    По его прогнозам, большинство стран ЕС выскажут поддержку инициативе немецкого внешнеполитического ведомства, но Венгрия заблокирует общее решение. «Поэтому не стоит исключать, что меры примут в отдельных странах», – заключил Рар.

    Ранее в Берлине призвали страны ЕС ограничить время аккредитации и свободу передвижения российским дипломатам в Европе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ немецкого МИД. Предложение выдвинуто в рамках борьбы с якобы исходящими от России гибридными угрозами, говорится в материале.

    Издание привело в качестве примера повреждение кабелей в Балтийском море. При этом, по данным The Washington Post, западные спецслужбы не нашли доказательств причастности Москвы к инцидентам, они были вызваны ошибками экипажей проплывающих судов.

    В июне 2024 года издание также сообщало, что главы МИД нескольких европейских стран просили ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС. Это предложение не нашло единогласной поддержки.

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    23 января 2025, 09:55 • Новости дня
    Нарышкин дал прогноз по обстановке в мире на 2025 год
    Нарышкин дал прогноз по обстановке в мире на 2025 год
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Мир в 2025 году будет нестабильным из-за перехода к новому мировому порядку, сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

    Нарышкин дал прогноз об обстановке в мире на 2025 год, назвав ее нестабильной, передает РИА «Новости».

    По его словам, этот период не будет спокойным, и многое будет зависеть от здравого смысла и выдержки региональных и глобальных игроков.

    Директор СВР отметил, что мир переживает переход от однополярного миропорядка к новому, справедливому. Он добавил, что этот процесс сопряжен с рисками и является довольно сложным.

    «И этот процесс, конечно, имеет свои риски и очень непростой», – добавил Нарышкин.

    Нарышкин также спрогнозировал, что США и Европу ожидает сложный период внутренних кризисов, которые, по его словам, будут списываться на «руку Москвы». При этом будущий многополярный мир должен включать в себя Соединенные Штаты и европейские страны, но при равных правах с другими.

    Ранее в СВР России сообщили, что на Западе не исключили скорый обвал обороны ВСУ, отметив снижение сопротивляемости украинской армии натиску российских сил. Командир ударных беспилотников ВСУ предупредил о быстром поражении после сокращения помощи США.

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    23 января 2025, 14:51 • Новости дня
    Politico: Франция и Британия начали планировать отправку военных на Украину
    Politico: Франция и Британия начали планировать отправку военных на Украину
    @ Dominika Zarzycka/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Валерия Городецкая

    Париж и Лондон рассматривают возможность отправки военных на Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня, обсуждается создание сил из 50 тыс. солдат, пишет газета Politico.

    Франция и Британия начали предварительное планирование отправки военных на Украину в случае прекращения огня, пишет Politico со ссылкой на европейского чиновника, передает РИА «Новости».

    Согласно источникам, обсуждается создание сил численностью около 50 тыс. военных из пяти или шести стран Европы. Эти силы должны будут обеспечить порядок на демаркационной линии между ВСУ и российскими силами.

    В статье отмечается, что британские и французские власти уже ведут переговоры о возможной отправке войск.

    Ранее газета Financial Times сообщала, что украинские чиновники рассматривают возможность отправки около 40–50 тыс. военных от союзников для обеспечения безопасности на границе.

    Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек, и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.

    Коментарии (26)
    23 января 2025, 18:46 • Новости дня
    Режим Зеленского назвали самым страшным со времен Второй мировой

    Профессор назвал режим Зеленского самым страшным со времен Второй мировой

    Режим Зеленского назвали самым страшным со времен Второй мировой
    @ imago-images/Credit: Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Построенный Владимиром Зеленским режим на Украине стал самым страшным в Европе со времен Второй мировой войны, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

    «Я не думаю, что с 1945 года в Европе был такой зловещий и коррумпированный режим, как созданный Зеленским», – цитирует профессора РИА «Новости».

    В декабре Малинен заявлял, что Украина должна капитулировать, чтобы достичь мира, и стать нейтральным государством, признав потерю территорий.

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    24 января 2025, 05:54 • Новости дня
    Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине

    Трамп заявил, что соглашение по Украине не было достигнуто из-за Зеленского

    Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине
    @ Yuri Gripas/ Consolidated News/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине, предпочитая продолжать боевые действия.

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто из-за нежелания президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    По его словам, у Киева была возможность заключить мирное соглашение, но Зеленский выбрал иной путь, решив продолжать военные действия.

    «Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война», – сказал Трамп, акцентируя внимание на ответственности украинского лидера за текущую ситуацию.

    Трамп также отметил, что Зеленский в конечном итоге хочет урегулировать конфликт на Украине и готов к началу переговорного процесса.

    До этого президент США выразил готовность встретиться с Путиным в любое время и одновременно с этим заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по Украине.

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    23 января 2025, 12:22 • Новости дня
    В Совфеде оценили планы Берлина ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    В Совфеде оценили планы Берлина ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    @ Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициатива Берлина ограничить российским дипломатам доступ в Европу вряд ли будет единогласно поддержана ЕС. Но если такое произойдет или отдельные страны введут односторонние ограничения, Москва примет ответные меры, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров.

    «Анналена Бербок отличается безграмотностью и недальновидностью. Так что неудивительно, что именно возглавляемое ею ведомство разработало предложение ограничить передвижение российских дипломатов в Европе», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Выдвигаемые МИД Германии громогласные обвинения Москвы в якобы «гибридных атаках» собеседник счел безосновательными. Парламентарий не исключает, что таким образом Бербок попросту пиарится в преддверии предстоящих выборов в Бундестаг. «Сегодня она занимает эту должность, а завтра поменяется кабинет министров, и что будет с ней – остается вопросом. Но очевидно одно – запомнится Бербок как одна из разрушительниц российско-германских отношений», – считает собеседник.

    По прогнозам парламентария, инициатива Берлина против российских дипломатов не будет поддержана ЕС. «Дело в том, что с возвращением в Белый дом Дональда Трампа внутри Евросоюза стоит ожидать больших проблем. Не все страны согласны с той политикой, которую проводит Брюссель», – указал он.

    «Я думаю, что рано или поздно Европа задумается о восстановлении отношений с Россией. Тем не менее если предложения Берлина будут одобрены Евросоюзом или отдельные страны введут односторонние ограничения, то Москва примет ответные меры», – заключил Джабаров.

    Ранее в Берлине призвали страны ЕС ограничить время аккредитации и свободу передвижения российским дипломатам в Европе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ немецкого МИД. Предложение выдвинуто в рамках борьбы с якобы исходящими от России гибридными угрозами, говорится в материале.

    Издание привело в качестве примера повреждение кабелей в Балтийском море. При этом, по данным The Washington Post, западные спецслужбы не нашли доказательств причастности Москвы к инцидентам, они были вызваны ошибками экипажей проплывающих судов.

    В июне 2024 года издание также сообщало, что главы МИД нескольких европейских стран просили ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС. Это предложение не нашло единогласной поддержки.

    Коментарии (0)
    23 января 2025, 17:46 • Новости дня
    Путин поручил проверить состояние танкерного флота России
    Путин поручил проверить состояние танкерного флота России
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву организовать проверку танкерного флота России, а также провести ревизию нормативной базы перевозок нефтепродуктов.

    На совещании с членами правительства Путин дал поручение вице-премьеру Савельеву организовать проверку технического состояния российского танкерного флота, передает ТАСС. «Проверить состояние танкерного флота, а также провести ревизию имеющегося технического, технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий похожих техногенных аварий», – заявил президент на совещании.

    Кроме того, Путин поручил провести ревизию нормативной базы, касающейся морских и речных перевозок нефти и нефтепродуктов. Он подчеркнул необходимость особого внимания к вопросам нарушения правил мореплавания и безопасности судоходства. «Необходимо провести комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов, нарушений правил мореплавания и безопасности судоходства», – добавил он.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел совещание с правительством по результатам работы комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море, в ходе которого вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что завершение откачки мазута из кормы танкера «Волгонефть-239» планируется на следующей неделе, остается откачать 300 тонн.

    Коментарии (9)
    23 января 2025, 20:57 • Новости дня
    WP: Администрация США опасается «капитуляции» Трампа перед Путиным
    WP: Администрация США опасается «капитуляции» Трампа перед Путиным
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые сотрудники администрации президента США Дональда Трампа опасаются, что в случае встречи с президентом России Владимиром Путиным он пойдет на уступки Москве, пишет Washington Post (WP) со ссылкой на члена Республиканской партии.

    Собеседник WP выразил мнение, что Трамп, пытаясь продемонстрировать завершение конфликта на Украине, может фактически «капитулировать» перед Путиным, передает РИА «Новости». «Путин получит то, что хочет», – заявил республиканец.

    Некоторые полагают, что назначенцы Трампа, такие как кандидат на пост директора национальной разведки Тулси Габбард, могут изменить ситуацию в пользу России. Российский академик, чье имя не называется, также считает, что нестандартный подход Трампа позволяет ожидать неожиданных решений.

    Ранее Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным, а также сообщил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (9)
    23 января 2025, 14:27 • Новости дня
    Зеленский допустил переговоры с Путиным при гарантиях безопасности от Трампа

    Зеленский выразил готовность к переговорам с Путиным при гарантиях безопасности от Трампа

    Зеленский допустил переговоры с Путиным при гарантиях безопасности от Трампа
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если глава США Дональд Трамп предоставит Киеву гарантии безопасности, подчеркнув важность дипломатических усилий.

    Зеленский подчеркнул, что готов использовать все возможные средства для достижения этого. Он выразил уверенность в том, что Трамп способен обеспечить Украине сильную и необратимую безопасность, что позволит двигаться по дипломатическому пути, сообщает ТАСС.

    «Я понимаю, что без России невозможно дипломатически закончить войну», – отметил Зеленский, отвечая на вопрос о возможных изменениях в его позиции.

    Кроме того, президент Украины не исключил, что переговоры могут начаться даже в случае, если Киев не вернется к границам 2022 года, которые ранее рассматривались как необходимое условие. Он подчеркнул, что на это решение влияют не только США, но и Европейский союз, а также страны Глобального Юга.

    Ранее Путин выразил готовность к диалогу с администрацией Трампа, подчеркнув необходимость долгосрочного мира на Украине.

    При этом британские СМИ сообщили о возможной сложности переговоров по Украине между Трампом и Путиным.

    Между тем новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (23)
    23 января 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности Киева к сделке по урегулированию конфликта
    Трамп заявил о готовности Киева к сделке по урегулированию конфликта
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп сообщил о якобы имеющейся у Киева готовности к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп выступил по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. На вопрос о перспективах преодоления украинского конфликта в ближайший год, он отметил, что решающая роль в этом вопросе принадлежит Москве. «Ну вам надо спрашивать Россию. Украина готова пойти на сделку», – заявил он, передает ТАСС.

    Ранее Трамп сообщил, что усилия Вашингтона по мирному урегулированию кризиса на Украине уже начались.

    В четверг Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США. Депутат Госдумы Леонид Ивлев выразил мнение, что стратегия президента США Дональда Трампа по отношению к России является ошибочной и тупиковой из-за угроз санкций и пошлин на российский экспорт.

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    Трамп разрушает «зеленую повестку» в пользу России

    Решение нового президента США Дональда Трампа выйти из Парижских соглашений по климату нанесло колоссальный удар по всей «зеленой повестке», которую коллективный Запад насаждал последние годы. Как борьба против глобального потепления стала гигантским бизнес-проектом Запада, почему она в итоге проваливается – и каковы в данной ситуации интересы России? Подробности

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    «Доктрина Донро» очертила планы Трампа в новом переделе мира

    Начавшаяся с приходом Дональда Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Она созвучна с «доктриной Монро», которая оговаривала лидерство США в Западном полушарии почти 200 лет. В американской прессе «доктриной Донро» называют притязания Трампа на Канаду, Гренландию и Панамский канал. По мнению экспертов, Россия должна взять на заметку новую «доктрину», потому что геополитика теперь будет строиться на принципиально иных условиях. Подробности

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    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

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    Прибалтийские мозги превратили Европу в инвалида

    На пути президента США Дональда Трампа хочет встать Литва. Еврокомиссар от этой страны призвал на пять лет продлить конфликт на Украине в пику желанию Трампа добиться мира за 100 дней. Другие комиссары из Прибалтики отметились не менее громкими заявлениями, но теперь это проблема не только Прибалтики: карьерный взлет ее политиков стоил рассудка всей Европе. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Трамп начал шантаж России

      Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

    • Трамп посадил Украину на голодный паек

      Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

    • Насколько опасен Илон Маск

      На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

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    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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