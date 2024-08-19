Жители России смогли увидеть уникальное суперлуние

Появились кадры суперлуния над Россией

Tекст: Дарья Григоренко

Суперлуние – это астрономическое явление, возникающее при совпадении полнолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. В этот период Луна выглядит на 14% больше в диаметре и на 30% ярче, чем обычно. Такое явление происходит несколько раз в год из-за эллиптической формы лунной орбиты, передает «Российская газета».

В ночь на 19 августа Луна приблизилась к Земле на минимальное расстояние в 357 283 километра. Это позволило наблюдателям со всех уголков России насладиться необычным зрелищем. Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Омска и других городов активно делились в социальных сетях своими фотографиями и видеозаписями «кровавой Луны», которая казалась особенно большой и яркой на фоне ночного неба.

Ученые отмечают, что ощущение увеличения размера Луны связано с оптической иллюзией. Когда Луна находится низко над горизонтом, она кажется больше из-за сравнения с наземными объектами, такими как деревья или дома. Этот эффект усиливается за счет особенностей человеческого восприятия.

Следующие суперлуния в 2024 году ожидаются 17 сентября, 17 октября и 15 ноября. Астрономы рекомендуют всем желающим наблюдать за этим красивым явлением выбрать место с открытым горизонтом и насладиться уникальным зрелищем.

Ранее сообщалось, что необычное природное явление – «голубую Луну» – смогли увидеть москвичи в ночь на 31 августа 2023 года: полная Луна подойдет к Земле на расстояние ближе 362 тыс. километров.