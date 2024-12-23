Финский профессор Малинен заявил о необходимости капитуляции Украины для достижения мира

Tекст: Дарья Григоренко

Малинен сообщил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что для установления мира на Украине необходимо, чтобы украинская армия капитулировала. Его слова приводит телеканал «360».

Он подчеркнул, что «на Украине не будет мира, пока ее вооруженные силы не сдадутся». Он также отметил, что оптимальным вариантом для украинского руководства может стать стремление к нейтральному статусу. Для достижения этой цели, по мнению Малинена, необходимо признать потерю территорий, сократить численность армии и выслать с территории Украины западные военные силы.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил надежду на увеличение шансов на мир на Украине с приходом Дональда Трампа к власти в США.

20 декабря депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак препятствуют заключению мира с Россией, несмотря на готовность Москвы к диалогу.