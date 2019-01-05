Посольство России начало проверку сообщений о похищении моряков у берегов Бенина

Российские дипломаты организовали проверку сообщений о возможном российском гражданстве похищенных пиратами у берегов Бенина шестерых моряков.

В Главном штабе Военно-морских сил Бенина сообщили, что в ночь с 1 на 2 января судно, которое находилось недалеко от территориальных вод Бенина, было захвачено, передает ТАСС.

«В момент нападения на борту находилось 26 человек, из которых двое граждан Грузии, четверо граждан Украины и 20 человек – граждане России. В ходе нападения было захвачено шесть человек, их гражданство неизвестно», – сообщили в российском диппредставительстве.

По данным посольства, в настоящее время судно находится в территориальных водах Нигерии.

Напомним, в августе прошлого года у берегов Африки пираты захватили греческий танкер «Пантелена» с россиянами на борту.