Украинский национализм – в огромной степени детище австро-венгерской политики и спецслужб Вены. Ставка на украинизацию жителей Галиции, культивирование украинской идентичности и крайних форм местного национализма преследовали в австрийской политике двоякую задачу.4 комментария
В ОДКБ решили продолжить считать Армению союзником
Источник сообщил о продолжении взаимодействия ОДКБ с Арменией как с союзником
Организация Договора о коллективной безопасности продолжает считать Армению своим союзником, несмотря на доклад Службы внешней разведки Армении о замораживании участия в ОДКБ.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжает считать Армению своим союзником, несмотря на заявления Службы внешней разведки (СВР) Армении, сообщает ТАСС.
Источник в ОДКБ подтвердил, что в организации осведомлены о докладе СВР Армении, в котором выражались сомнения относительно возобновления участия Еревана в работе ОДКБ в текущем году. Тем не менее, официальная позиция ОДКБ остается неизменной – Армения по-прежнему рассматривается как союзник.
Секретариат ОДКБ продолжает взаимодействие с Ереваном «в рабочем режиме».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения де-факто покинула Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и выйдет из нее официально, как только получит соответствующий сигнал из Вашингтона. Президент России Владимир Путин подтвердил приверженность России укреплению ОДКБ. Министр обороны Армении назвал Россию стратегическим союзником.