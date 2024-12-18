Алиев заявил об отмашке Вашингтона для выхода Армении из ОДКБ

Алиев заявил о готовности Армении де-юре выйти из ОДКБ по указанию США

Tекст: Елизавета Шишкова

По словам Алиева, Армения направляется в определенную сторону и покинула организацию де-факто, передает РИА «Новости».

Алиев отметил, что, по его данным, единственной причиной, по которой Армения пока не вышла из ОДКБ официально, является отсутствие «отмашки» от Государственного департамента США. Президент Азербайджана подчеркнул, что как только Армения получит это согласование, она официально покинет организацию.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения прекратила участие в обсуждении документов ОДКБ, считая себя вне организации.

Однако генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что Армения остается союзником, несмотря на временное приостановление участия в организации.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что без ОДКБ Армения столкнется с вызовами в области безопасности.