Путин заявил о приверженности России укреплению ОДКБ

Правозащитник: Россия живет в эпоху героев настоящего времени

Член СПЧ Малькевич: Мы живем в эпоху новых героев

Tекст: Олег Исайченко

«Поддержка героев СВО – это один из важнейших приоритетов госполитики нашей страны. Курс президента Владимира Путина позволил выстроить систему, в которой на высокие должности продвигаются самые достойные люди, в том числе проявившие себя на полях СВО и в гражданской жизни. Важное значение в этой сфере приобретает программа «Время героев», – рассказал Александр Малькевич, член СПЧ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых субъектов России при Общественной палате РФ.

«Она помогает интегрировать участников СВО в мирную жизнь и служит настоящим социальным лифтом для героев Отечества. Ее цель – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях», – рассказал собеседник.

«Один из выпускников программы Евгений Первышов уже занял должность врио губернатора Тамбовской области. Благодаря системе поддержки и социальным лифтам, которые выстраивает президент, федеральные должности получили и другие участники спецоперации. Так, сенатором от Курской области стал Алексей Кондратьев, сенатором от Республики Алтай – Амыр Аргамаков, сенатором от Крыма – Юрий Нимченко», – перечислил правозащитник.

«То есть, наши современники, бойцы СВО, достойно продолжают традиции мужества и отваги. Они демонстрируют пример верности Родине, готовности защищать ее в самых сложных условиях. Их действия вдохновляют молодое поколение, формируют преемственность и укрепляют веру в то, что Россия способна преодолеть любые испытания, опираясь на силу своего народа», – напомнил спикер.

«Если раньше День героев Отечества в нашем обществе ассоциировался с победами прошлого, то теперь мы живём в эпоху героев настоящего. В нашей стране было и есть огромное количество по-настоящему мужественных людей, готовых служить на благо страны и жертвовать собой ради других не только на поле боя, но и в гражданской жизни. Врачи, учителя, ученые – все они служат обществу и проявляют не меньший героизм, чем бойцы СВО», – добавил Малькевич.

«Между тем, личный пример любви к Родине и беззаветного служения ей показывает Владимир Путин. Это проявляется, в том числе в его уважении к героям, выдающимся гражданам России, которые внесли личный огромный вклад в развитие нашей страны, поставили во главу угла всей своей жизни служение Родине», – продолжил он.

9 декабря – День героев Отечества. В этот день чествуют героев Советского союза, героев России, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Впервые в России День героев Отечества отмечался 9 декабря 2007 года.

Дата праздника приурочена ко дню христианского святого, великомученика Георгия Победоносца. В этот день, 9 декабря (26 ноября по старому стилю) 1769 года, императрица Екатерина II учредила высшую воинскую награду – орден Святого Георгия. Орден вручали воинам, проявившим особую отвагу в боях, награда имела четыре степени отличия, первая из которых считалась наивысшей.