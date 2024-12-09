Путин заявил о необходимости комфортной миграционной политики в России и ОДКБ

Tекст: Валерия Городецкая

На встрече с лидерами парламентов стран ОДКБ российский лидер заявил, что концепция миграционной безопасности и рекомендации по совершенствованию законодательства в этой сфере уже подготовлены, передает ТАСС. По его мнению, это необходимо для того, чтобы как местные жители, так и мигранты чувствовали себя в безопасности и уверенно.

Путин отметил, что люди, которые перемещаются внутри стран ОДКБ, должны быть готовы к требованиям жизни в новых условиях, в том числе знать язык и понимать социальные возможности и гарантии. «Все это должно быть организовано так, чтобы это было комфортно и тем людям, которые живут в той или иной стране на постоянной основе, гражданами которой они являются, и требуют от государства обеспечения своих прав, гарантий в области трудового законодательства и безопасности», – добавил президент.

Он также подчеркнул, что Россия и ее партнеры заинтересованы в своевременном принятии всех необходимых мер для улучшения миграционной политики.

В ноябре Путин утвердил закон, ужесточающий наказание для юридических лиц за подделку документов с целью организации незаконной миграции. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Народного собора заявил о возможной угрозе культурному балансу в России из-за потока мигрантов, представляющих иной цивилизационный код.