Завод микроэлектроники в Брянске приостановил работу после атаки украинских БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

Предприятие микроэлектроники «Группа Кремний Эл» в Брянске приостановило свою деятельность после атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщает ТАСС.

Пресс-служба предприятия уточнила, что в ночь на 24 января зафиксировали шесть прилетов БПЛА. В результате атаки повреждены часть производственных помещений и склад готовой продукции.

«Нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, нарушены технологические производственные цепочки. Деятельность предприятия приостановлена. Пострадавших нет», – сообщили представители завода.

В настоящее время специалисты оценивают ущерб и разрабатывают план восстановления производства. Также ведутся работы по укреплению системы безопасности для предотвращения повторных атак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за одну ночь уничтожили 121 украинский беспилотник над российскими регионами, из которых 37 – в Брянской области. Силы ПВО ранее уничтожили 18 беспилотников над Брянской областью.