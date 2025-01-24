Bloomberg: Новая администрация США передала восстановление Украины частному сектору

Tекст: Мария Иванова

Как передает Bloomberg, новая администрация президента США отказалась от планов участвовать на государственном уровне в восстановлении Украины. Вместо этого американская сторона намерена передать эту задачу частному сектору.

«Команда президента дала понять, что новая администрация США не намерена напрямую участвовать в украинском восстановлении, это то, что они предложили частному сектору взять на себя», – цитирует агентство высокопоставленного дипломата.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что на восстановление стране требуется от 10 до 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в течение ближайших десяти лет. Он подчеркнул, что без существенной международной поддержки Украина не сможет обеспечить полноценное восстановление.

В июне 2024 года Всемирный банк оценил ущерб, нанесенный Украине, в 486 млрд долларов, однако в МВФ заявили, что эта оценка уже устарела и требует пересмотра в сторону увеличения. Ожидается, что новая оценка расходов на восстановление будет представлена в ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине, предпочитая продолжать боевые действия, он также отметил, что усилия Вашингтона по мирному урегулированию кризиса на Украине уже начались.

Между тем американские власти скрывают данные о потерях Украины в ходе спецоперации России, чтобы укрепить позиции на мирных переговорах, сообщили источники.