Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.18 комментариев
NYT: США скрывают потери Украины для выгодной переговорной позиции
The New York Times сообщила о скрытии США потерь Украины ради переговорной позиции
Американские власти скрывают данные о потерях Украины в ходе спецоперации России, чтобы укрепить позиции на мирных переговорах, сообщили источники.
По данным The New York Times, власти США стремятся не разглашать данные о потерях ВСУ в ходе спецоперации для улучшения переговорных позиций на возможных мирных переговорах, передает Ura.ru.
В статье издания приводится мнение западных разведывательных агентств, которые неохотно делятся своими расчетами.
«Западные разведывательные агентства неохотно раскрывают свои внутренние расчеты потерь Украины, опасаясь подорвать позиции союзника», – говорится в материале.
Американские официальные лица отмечают, что Киев не предоставляет полные данные о потерях даже своим ближайшим союзникам, включая США, что усложняет понимание реальной ситуации на Украине и формирование стратегических решений.
Ранее Washington Post отмечал, что некоторые сотрудники администрации президента США Дональда Трампа опасаются, что в случае встречи с президентом России Владимиром Путиным он пойдет на уступки Москве.
Напомним, Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным, а также сообщил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.