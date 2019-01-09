Российский профсоюз моряков рассказал о похищенных в Бенине коллегах

Члены экипажа судна MSC Mandy, которые были похищены пиратами в территориальных водах Бенина, родом из Санкт-Петербурга, Новороссийска и Таганрога, сообщили в пресс-службе Российского профсоюза моряков (РПСМ).

В сообщении РПСМ указывается, что «бандиты ограбили экипаж и взяли в плен шестерых моряков – капитана, старшего помощника капитана, третьего помощника капитана, боцмана, сварщика и повара».

Установлено, что «похищенные моряки из Санкт-Петербурга, Новороссийска и Таганрога», передает РИА «Новости».

Профсоюз держит на контроле ситуацию с освобождением моряков. Отмечается, что в среду «представители работодателя проведут встречу с родственниками похищенных членов экипажа».

Уточняется, что, несмотря на нахождение в пиратском плену, работодатель обязан выплачивать морякам заработную плату в полном объеме.

В петербургском представительстве компании MSC не стали комментировать информацию о моряках, сообщив о том, что за комментарием необходимо обратиться в центральный офис компании в Женеве.

Напомним, 2 января произошло пиратское нападение на судно MSC Mandy в районе территориальных вод Бенина. На борту находились 24 человека, большинство из них – россияне. Пираты захватили в заложники шесть человек, включая капитана судна. Все они являются российскими гражданами.