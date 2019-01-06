Захваченных у берегов Африки российских моряков пока не нашли

Местонахождение шестерых российских членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy, захваченных пиратами в плен у берегов Африки, остается неизвестным, сообщило посольство России в Бенине.

В сообщении дипмиссии в Facebook говорится, что, как сообщили представители компании-судовладельца, похитители до сих пор не выходили на связь. «Местонахождение захваченных российских моряков остается неизвестным», – сообщили в посольстве.

Дипломаты также отметили, что утром 6 января контейнеровоз MSC Mandy покинул территориальные воды Бенина.

Пиратское нападение на судно MSC Mandy, находившееся в районе территориальных вод Бенина, было совершено 2 января. На борту находились 24 человека, большинство из них – россияне. Пираты захватили в заложники шесть человек, включая капитана судна. Все они являются российскими гражданами.