Подтверждено российское гражданство захваченных в Гвинейском заливе моряков

Российскими гражданами являются все шестеро захваченных в Гвинейском заливе моряков, сообщили в посольстве России в Бенине.

В сообщении дипмиссии в Facebook говорится, что пиратское нападение на судно MSC Mandy, находившееся в районе территориальных вод Бенина, было совершено 2 января. На борту находились 24 человека, большинство из которых являются российскими гражданами.

Шесть человек, включая капитана, захвачены в заложники, все они являются россиянами.

В посольстве России в Нигерии также сообщили, что предпринимают меры по освобождению моряков. Там уточнили, что из 24 членов экипажа россиян было 23 человека.

Отметим, что это не первый случай похищения российских граждан пиратами.