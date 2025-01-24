Мужчина с ножом устроил скандал в детском саду на Сахалине

Житель Долинска задержан за угрозы с ножом в местном детском саду

Tекст: Максим Попов

Как отметили в региональном МВД, инцидент произошел 23 января в одном из детских садов города Долинска на Сахалине, передает ТАСС. Мужчина, вооруженный ножом, ворвался в учреждение, требуя отдать ему детей и угрожая сотрудникам суицидом. Полиция оперативно отреагировала на вызов, однако к моменту их прибытия злоумышленник уже покинул место происшествия.

По описанию, предоставленному охраной и воспитателями, сотрудники уголовного розыска смогли опознать нарушителя. Им оказался 36-летний мужчина, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Полицейские знали его адрес проживания и вскоре обнаружили его дома.

При попытке задержания мужчина оказал сопротивление, однако полицейские смогли обезвредить его и изъять нож, который он прятал в рукаве куртки. После задержания злоумышленник был передан сотрудникам Росгвардии для дальнейшего разбирательства.

Накануне в Караганде 82 ребенка были эвакуированы из детского сада после возгорания в подвальном помещении.