Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство. Да, все люди равны, но черные, женщины и все мыслимые сексуальные меньшинства, намного равнее других.0 комментариев
В Караганде из-за пожара в детском саду эвакуировали 82 ребенка
В Караганде 82 ребенка были эвакуированы из детского сада после возгорания в подвальном помещении, помощь врачей не потребовалась, сообщили в МЧС Казахстана.
В Караганде произошел пожар в одном из детских садов, в результате которого спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана эвакуировали 82 ребенка. Общая численность эвакуированных вместе со взрослыми составила 88 человек, никто не пострадал и медицинская помощь не понадобилась, передает ТАСС.
Согласно информации МЧС Казахстана, возгорание произошло в подвальном помещении, где загорелись вещи и автомат электрощита. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, что позволило избежать жертв и пострадавших. На месте происшествия для детей были организованы условия обогрева, а также психологическая помощь, предоставленная специалистами департамента по чрезвычайным ситуациям.
Причина возгорания пока неизвестна, и в данный момент ведется расследование.
Ранее в детском саду «Сказка» в Анадыре получили ожоги век и окологлазничной области десять детей из-за включенных кварцевых ламп в игровой комнате.