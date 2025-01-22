  • Новость часаЗавершена очистка мазута тяжелой техникой у кормы танкера «Волгонефть-239»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп начал новый курс на Украине с удавки на шее Зеленского
    National Interest: Ракета «Орешник» лишает авианосцы США смысла существования
    Дроны-ретрансляторы «Касатка» научили превращаться в камикадзе и другие БПЛА
    Не подлежит забвению. Россия защищает свою Великую Победу
    Оперштаб Белгородской области распорядился отселить жителей Терезовки
    Путин поручил проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5% в январе
    Трамп призвал завершить конфликт на Украине, пригрозив России новыми санкциями
    Lockheed Martin изготовила для Эстонии шесть РСЗО HIMARS
    В Грузии начали увольнять госслужащих за участие в антиправительственных акциях
    Мнения
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Наступает момент испытания на прочность принципа «мы не такие»

    Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».

    11 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем европейские политики снова потянулись в Киев

    В такой серьезной геополитической игре Украина – допустимая жертва. Ее могут разменять как пешку для того, чтобы попытаться остановить укрепление правых в ЕС и усилить страх населения Европы перед Россией.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США хотят взять потоки российского газа в ЕС под свой контроль

    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

    9 комментариев
    22 января 2025, 22:17 • Новости дня

    Мизулина обвинила Трампа в кощунстве за слова о помощи СССР США в ВОВ

    Мизулина раскритиковала заявление Трампа о советской помощи США в ходе Второй мировой войны

    Tекст: Денис Тельманов

    Екатерина Мизулина выразила недовольство словами Дональда Трампа о роли России в победе США во Второй мировой войне, назвав это кощунством и издевательством над памятью ветеранов.

    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала слова президента США Дональда Трампа о помощи России в победе США во Второй мировой войне «кощунством». Эти комментарии прозвучали в Сочи на международном фестивале Клуба веселых и находчивых, передает ТАСС

    Трамп ранее заявил, что Россия сыграла значительную роль в победе США и призвал помнить об этом. Он также отметил свои хорошие отношения с Владимиром Путиным и подчеркнул симпатию к жителям России.

    Мизулина выразила свое возмущение, заявив, что ее дед воевал за Россию и не помогал США. Она подчеркнула, что подвиг ветеранов не должен быть омрачен такими высказываниями. По данным Минобороны РФ, СССР понес самые большие потери во Второй мировой войне, включая 26,6 млн погибших, из которых около 18 млн – гражданские лица.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в США обвинило американские власти в попытках предать забвению историческое сотрудничество Москвы и Вашингтона во время Второй мировой войны, что выразилось в отказе в визите дипмиссии в Элизабет-Сити.

    Авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе напомнил, что родственники экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили воевали против СССР на стороне фашистов.

    Литва, Латвия и Эстония не попали в список привилегированных стран Госдепа, которым будут в неограниченных количествах поставляться процессоры для обучения искусственного интеллекта.

    22 января 2025, 02:46 • Новости дня
    Трамп пригрозил усилить санкции против России

    Трамп допустил усиление санкций против России при отказе от переговоров по Украине

    Трамп пригрозил усилить санкции против России
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что считает вероятным дальнейшее ужесточение санкций США против России, если она не согласится на переговоры по украинскому вопросу, пишет ТАСС. На вопрос о введении дополнительных санкций, Трамп ответил: «Звучит вероятно». Президент США подчеркнул, что конфликт на Украине не разгорелся бы, если бы он сохранил пост президента после выборов 2020 года.

    По мнению Трампа, его внешнеполитическая стратегия могла бы предотвратить развитие украинского кризиса и усиление напряженности в отношениях между США и Россией. Он отметил, что нынешняя администрация США не справляется с задачей поддержания стабильности в регионе.

    Ранее Трамп неоднократно подчеркивал свое недовольство политикой администрации Джо Байдена в отношении России и Украины. Он заявляет, что Байден допустил ошибки, которые привели к эскалации конфликта и осложнению двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным здесь. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. Рубио также сообщил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине.


    Коментарии (55)
    21 января 2025, 23:24 • Новости дня
    Рубио заявил, что США не пожертвуют интересами ради мира

    Марко Рубио заявил, что США не будут жертвовать интересами для предотвращения конфликтов

    Рубио заявил, что США не пожертвуют интересами ради мира
    @ Oliver Contreras/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей.

    Как пишет ТАСС, новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа будет стремиться к продвижению мира во всем мире. Однако при этом он подчеркнул, что США не будут жертвовать своими национальными интересами, безопасностью и ключевыми ценностями ради предотвращения конфликтов.

    Рубио отметил, что все страны действуют в интересах своих национальных приоритетов, и выразил надежду, что в случаях совпадения этих интересов с другими государствами, США будут готовы к сотрудничеству. Основной целью Трампа, по словам Рубио, остается продвижение мира и недопущение конфликтов.

    Госсекретарь также добавил, что иногда в международных отношениях выбор сводится к двум плохим вариантам, и задачей Госдепартамента является выбор наименее плохого. Это, по мнению Рубио, является сложной, но важной работой ведомства.

    Кроме того, Рубио подчеркнул, что Госдепартамент должен идти в ногу со временем, занимая достойное место в международной политике. Он отметил важность не только проведения, но и формулирования внешней политики США.

    Кандидатура Марко Рубио была утверждена Сенатом США 20 января, в день инаугурации Трампа. До назначения на пост госсекретаря он представлял штат Флорида в Сенате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине. Россия готова дождаться официального начала работы администрации Трампа, чтобы увидеть ее предложения, как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров. Марко Рубио также заявил на канале CNN о возможности отмены антироссийских санкций как инструмента для достижения мира на Украине.

    Коментарии (10)
    22 января 2025, 15:07 • Видео
    Трамп посадил Украину на голодный паек

    Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

    Коментарии (0)
    22 января 2025, 19:07 • Новости дня
    Трамп призвал завершить конфликт на Украине, пригрозив России новыми санкциями
    Трамп призвал завершить конфликт на Украине, пригрозив России новыми санкциями
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.

    Трамп призвал Россию завершить спецоперацию на Украине, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что если Россия не выполнит это требование, то США введут новые санкции и пошлины на весь российский экспорт. Трамп также отметил, что украинский конфликт может закончиться как «легким», так и «сложным» путем, однако выразил предпочтение первому варианту как более мирному и конструктивному.

    Трамп заявил, что его целью не является навредить России, и он «любит русский народ». Он подчеркнул, что новые меры будут введены исключительно в случае продолжения нынешнего курса России в отношении Украины. По его мнению, мирный исход событий более предпочтителен как для России, так и для других мировых держав.

    Президент США также выразил обеспокоенность дальнейшими последствиями конфликта, отметив, что «дальше будет только хуже», если ситуация не изменится. Он отметил, что этот конфликт никогда бы не начался, если бы Трамп в тот момент был президентом США. По его словам, пора заключить соглашение, чтобы перестали гибнуть люди. 

    Ранее Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом. Также он подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

    Коментарии (38)
    22 января 2025, 10:27 • Новости дня
    Трамп поручил спецпредставителю завершить конфликт на Украине за 100 дней

    Wall Street Journal: Трамп поручил спецпредставителю завершить конфликт на Украине за 100 дней

    Трамп поручил спецпредставителю завершить конфликт на Украине за 100 дней
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение ста дней, полагаясь на собственный контроль за процессом, пишет The Wall Street Journal.

    Трамп поставил перед своим специальным представителем по Украине задачу завершить конфликт на Украине в течение ста дней, передает ТАСС.

    По мнению издания, заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным предстает более сложной задачей, чем Трамп предполагал в предвыборной кампании.

    Источники издания отмечают, что новый лидер США намерен лично контролировать процесс переговоров по Украине.

    Однако бывшие коллеги Келлога указывают, что он не является самостоятельной фигурой в переговорном процессе. Они полагают, что Келлог полностью зависит от мнения Трампа и потому не будет допущен до реальных переговоров с Россией.

    Газета также подчеркивает, что задача, поставленная Трампом для Келлога, требует тщательного подхода и учитывает широкий круг проблем, которые возникли в результате конфликта на Украине, включая дипломатические разногласия и экономические последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп отметил возможность полного прекращения поставок американского оружия на Украину. Ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (22)
    22 января 2025, 07:35 • Новости дня
    Трамп заявил о возможном прекращении поставок оружия Украине

    Трамп допустил полный отказ США от поставок оружия Украине и призвал ЕС увеличить помощь

    Трамп заявил о возможном прекращении поставок оружия Украине
    @ Nicholas Pilch/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия на Украину, отметив, что этот вопрос будет изучен, и подчеркнул необходимость увеличения помощи от европейских стран.

    По его словам, администрация Белого дома будет изучать вопрос о прекращении поставок американского оружия Украине, передает ТАСС.

    Трампу был задан вопрос о продолжении поставок оружия Киеву, на что он ответил, что администрация будет изучать этот вопрос, подчеркнув необходимость контактов с Владимиром Зеленским.

    «Очень скоро мы поговорим с президентом Путиным. Посмотрим, что произойдет», – сказал президент США.

    Трамп также отметил, что европейские страны должны увеличить расходы на поддержку Киева. Он указал, что США при администрации Джо Байдена потратили на это на 200 млрд долларов больше, чем ЕС.

    Американский лидер подчеркнул важность того, чтобы ЕС сравнялся с США в этом вопросе, и напомнил о необходимости увеличения оборонных расходов стран НАТО до пяти процентов от ВВП.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (9)
    22 января 2025, 11:44 • Новости дня
    Зеленский раскритиковал США и Европу за «тайные контакты» с Россией

    Зеленский раскритиковал США и Европу за контакты с российской разведкой

    Зеленский раскритиковал США и Европу за «тайные контакты» с Россией
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский выразил недовольство Западом, обвинив США и Европу в поддержании тайных контактов с Россией через разведывательные службы на протяжении трех лет.

    Зеленский заявил, что США и европейские страны в течение последних трех лет активно взаимодействовали с российской стороной на уровне разведок, передает «Лента.ру».

    Он подчеркнул, что не поддерживал такие контакты, но признал, что решение не зависит от него.

    Зеленский также высказал мнение, что дипломатия с Россией должна носить изоляционный характер, аналогично экономическим санкциям.

    Ранее Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.

    Зеленский также обвинил западные страны в нечестном отношении к Украине в вопросе ее вступления в НАТО, выразив недовольство тем, что США и Германия принимают решения за Украину.

    Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение ста дней.

    Коментарии (6)
    22 января 2025, 00:52 • Новости дня
    Власти 18 штатов обжаловали указ Трампа о гражданстве

    Штаты и округ Колумбия подали иск против указа Трампа об ограничении гражданства

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти 18 штатов и округа Колумбия оспорили в суде указ Дональда Трампа об ограничении гражданства по праву рождения, что может затронуть сотни тысяч детей.

    Власти восемнадцати американских штатов и столичного округа Колумбия подали иск в суде Массачусетса, обжалующий указ президента США Дональда Трампа об ограничении гражданства по праву рождения, сообщает ТАСС. Согласно заявлению генерального прокурора Нью-Джерси Мэттью Платкина, указ противоречит Конституции США и может негативно повлиять на сотни тысяч американских детей.

    Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи подчеркнул, что Конституция четко определяет гражданство детей, рожденных на территории США, независимо от статуса их родителей. Иск подали генеральные прокуроры восемнадцати штатов, возглавляемых представителями Демократической партии, включая Калифорнию, Массачусетс, Колорадо и другие. Истцы требуют признать указ недействительным и запретить его исполнение.

    Дональд Трамп подписал указ после вступления в должность президента США. Как сообщает Reuters, под ограничения попадают дети нелегальных мигрантов, рожденные в США. Телеканал CNN ранее сообщал о планах команды Трампа отменить гражданство по праву рождения и ужесточить выдачу туристических виз для борьбы с «родильным туризмом». В интервью NBC News Трамп заявил о намерении прекратить автоматическое предоставление гражданства, предусмотренное 14-й поправкой к Конституции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп вновь добавил Кубу в список стран, обвиняемых в поддержке терроризма, отменив указ Джо Байдена. Американские правозащитники подали иск против администрации Трампа из-за указа, ограничивающего предоставление гражданства по праву рождения. Команда Трампа готовит объявление чрезвычайного положения для борьбы с нелегальной миграцией и обеспечения безопасности границ.

    Коментарии (0)
    22 января 2025, 13:54 • Новости дня
    Пушков заявил об уничтожении Трампом идеологического разлома между США и Россией

    Сенатор Пушков заявил, что Трамп снял идеологический разлом между США и Россией

    Пушков заявил об уничтожении Трампом идеологического разлома между США и Россией
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп уменьшил идеологическое напряжение между Штатами и Россией, уничтожив разлом, касающийся ценностей, таких как инклюзивность и трансгендерные вопросы, заявил сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он выразил мнение о влиянии Трампа на идеологический климат отношений между США и Россией.

    По его словам, концепция «золотого века», провозглашенная Трампом, не учитывает интересы сторонников «разнообразия, равенства и инклюзивности», а также сторонников смены пола у детей. В этом контексте Пушков отметил, что «трансгендерная волна уходит вместе с (бывшим президентом США Джо) Байденом».

    Сенатор подчеркнул, что Трамп будет стремиться вернуть Америку к своим основам и традициям. Эта тенденция, как считает Пушков, на обозримую перспективу устраняет, по крайней мере, один из идеологических и ценностных разломов между Вашингтоном и Москвой.

    Ранее Трамп объявил, что официальная политика страны теперь признает только два гендера – мужской и женский.

    Пушков заявлял, что страны ЕС испытывают тревогу и нехорошее предчувствие из-за президентства Трампа, который наносит удары по европейским либеральным ценностям.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что теперь легитимные международные инстанции должны заняться расследованием того, как десятилетиями один режим на мировой арене продвигал антигуманную доктрину многообразия и инклюзивности.

    Коментарии (19)
    22 января 2025, 14:31 • Новости дня
    Рябков: Россия ведет внутреннюю подготовку к контакту Путина и Трампа
    Рябков: Россия ведет внутреннюю подготовку к контакту Путина и Трампа
    @ The Kremlin Moscow/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Контакт президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на данный момент не согласован, но российская сторона продолжает внутреннюю подготовку к возможной встрече, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

    «Контакт пока не согласован», – сказал Рябков, передает ТАСС.

    Он добавил, что Россия продолжает внутреннюю подготовку к возможному контакту между лидерами двух стран. Рябков уточнил, что российская сторона ожидает более конкретной информации из Вашингтона, прежде чем приступит к согласованию графиков и организационных моментов встречи.

    «Подготовка внутренняя продолжается, – сказал замминистра. – Когда мы, наверное, услышим что-то более внятное и конкретное из Вашингтона, тогда займемся согласованием графиков и организационных моментов», – пояснил он.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность к диалогу с администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

    Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным.

    Коментарии (23)
    22 января 2025, 02:26 • Новости дня
    Трамп выразил готовность встретиться с Путиным в любое время

    Трамп готов провести встречу с Путиным в любое удобное для России время

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным.

    Президент США Дональд Трамп во вторник выразил готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Как пишет ТАСС, Трамп заявил, что готов провести встречу в любое удобное для российского лидера время.

    «В любое время, когда они захотят», – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о возможной встрече с Путиным. Заявление американского президента подчеркивает открытость США к диалогу с Россией на высшем уровне.

    Вопросы о вероятной встрече лидеров США и России поднимались ранее, но точные даты и место до сих пор остаются неопределенными. Отношения между двумя странами в последние годы обострились, и проведение переговоров на высшем уровне может стать важным шагом к стабилизации международной обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине; председатель КНР Си Цзиньпин поделился с президентом России Владимиром Путиным основными деталями своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом; подготовка разговора с президентом США Дональдом Трампом еще не начата, его команда не выходила на контакт с Кремлем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Коментарии (0)
    22 января 2025, 10:01 • Новости дня
    Захарова заявила об отмене США собственных ценностей при Трампе

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова сообщила, что с приходом президента США Дональда Трампа ценности, продвигаемые США ранее, были объявлены вне закона и стали рассматриваться как антиценности, включая отношение к сути человека.

    По ее словам, все ценности, которые США продвигали в последние десятилетия, с приходом Дональда Трампа «улетели в корзину» и были объявлены вне закона, передает радио Sputnik.

    Захарова подчеркнула, что это изменение касается не только внутренних аспектов, но и международной повестки, которой Америка следовала за рубежом.

    Она отметила, что ранее Вашингтон вел диалог с другими странами, включая своих партнеров, основываясь на этих ценностях.

    По словам Захаровой, новая администрация США отменила множество должностей, которые были заняты продвижением американской повестки в мире.

    Она подчеркнула, что теперь эти ценности превратились в антиценности, и эта перемена произошла в одно мгновение.

    Захарова добавила, что изменение затронуло не только количество гендеров, но и более широкие аспекты, связанные с отношением к сути человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности, назвав ее дискриминационной, и объявил о создании компании Stargate для инвестиций в развитие искусственного интеллекта с участием OpenAI, SoftBank Group и Oracle.

    Кроме того, Трамп намерен досрочно пересмотреть торговое соглашение USMCA с Канадой и Мексикой, чтобы изменить условия для автомобильной отрасли и вернуть заводы в США, используя угрозу пошлин.

    Коментарии (2)
    22 января 2025, 19:18 • Новости дня
    Захарова увидела иронию в запрете ЛГБТ-символики в США

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила иронию в запрете демонстрации символики ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России) загранучреждениями США, подчеркнув, что теперь только посольства стран Евросоюза остаются под этими флагами, сталкиваясь с созданными для них проблемами.

    Захарова увидела иронию в запрете США на использование ЛГБТ-символики загранучреждениями. Об этом сообщает ее Telegram-канал. Она подчеркнула, что этот запрет поставил в неловкое положение страны Евросоюза, которые теперь остаются в одиночестве с проблемами, созданными для них.

    Напомним, президент США Дональд Трамп ввел ограничение на использование флагов, разрешив вывешивать на правительственных зданиях, посольствах и военных базах только флаг США и военную символику.

    Коментарии (0)
    22 января 2025, 04:07 • Новости дня
    Трамп объявил о создании компании Stargate для инвестиций в ИИ

    Новая компания Stargate инвестирует 500 млрд долларов в развитие ИИ в США

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп объявил о создании компании Stargate для инвестиций в развитие искусственного интеллекта с участием OpenAI, SoftBank Group и Oracle.

    Президент США Дональд Трамп объявил о создании компании Stargate, которая планирует инвестировать 500 млрд долларов в развитие искусственного интеллекта в Соединенных Штатах. В создании новой компании примут участие такие технологические гиганты, как OpenAI, SoftBank Group и Oracle, передает ТАСС.

    «Эти ведущие мировые технологические гиганты объявляют о формировании Stargate. Так что запишите это название себе, потому что, думаю, в будущем вы будете часто слышать о нем. Это новая американская компания, которая вложит по меньшей мере 500 млрд долларов в инфраструктуру ИИ в Соединенных Штатах», – заявил Трамп.

    По его словам, данный проект позволит создать 100 тыс. рабочих мест. Это станет значительным вкладом в экономику страны и послужит стимулом для технологического развития. Трамп подчеркнул, что инициатива станет важным шагом для обеспечения лидерства США в сфере искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп намерен создать американский «Железный купол», который может стать продолжением стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана, известной как «Звездные войны».

    На встрече в Лиме лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Джо Байден приняли решение о важности сохранения контроля человека над искусственным интеллектом при управлении ядерным оружием.

    Илон Маск выразил мнение, что искусственный интеллект к концу 2025 года сможет превзойти интеллектуальные способности человека. Также он выразил обеспокоенность из-за нехватки квалифицированных инженеров в США, что может привести к проблемам в технологическом развитии страны.

    Коментарии (0)
    22 января 2025, 14:37 • Новости дня
    Рябков: Москва все еще ожидает агреман на назначение нового посла в США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что Москва все еще ожидает агреман от Вашингтона на назначение нового российского посла в США.

    По его словам, несмотря на прошедшее время, ответ пока не поступил, передает ТАСС. «Агреман не получен. До сих пор мы ждем, время идет», – отметил Рябков.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что Россия пока не получила агреман на назначение нового посла в США.

    СМИ сообщали, что возможным кандидатом на этот пост является директор департамента Северной Америки МИД и бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.

    В октябре президент Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США, Антонов занимал этот пост с августа 2017 года.

    Коментарии (3)
    22 января 2025, 08:28 • Новости дня
    Орбан призвал ЕС отказаться от антироссийских санкций

    Орбан: Санкции Евросоюза не нанесли ущерба экономике России

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкционной политики в отношении России.

    Орбан призвал Евросоюз пересмотреть свою политику санкций против России, отметив, что эти меры не достигли поставленных целей и лишь навредили экономике самого ЕС, передает ТАСС.

    Глава венгерского правительства подчеркнул необходимость переосмысления текущих подходов в отношении санкций и выразил сомнение в их эффективности.

    Премьер также поставил под сомнение способность Европы найти альтернативные источники энергии вместо российских. Он подчеркнул, что ни один из перечисленных успехов не был достигнут санкционной политикой.

    По мнению Орбана, санкции только ослабили конкурентоспособность европейской экономики, а не нанесли серьезный ущерб России.

    Он считает, что политика, разработанная в Брюсселе, нуждается в срочных изменениях и призывает к осознанию необходимости перемен и подчеркивает вред санкций для Европы.

    Тем временем президент США Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (0)
    Главное
    Германия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    Стало известно содержание письма Байдена Трампу
    Израиль разрешил оплату сбора на въезд российскими картами
    Британские офицеры выступили против мирного плана Трампа по Украине
    Украина усомнилась в эффективности ударов беспилотниками по России
    Варшавер покинул пост директора «Ленкома»
    На Солнце произошел редкий выброс черной плазмы

    Трамп решил лечить экономику США американской нефтью

    «Бурить, бурить и еще раз бурить» – таковы планы Дональда Трампа в энергетическом секторе США. Он намерен использовать крупнейшие запасы нефти и газа для снижения цен на энергоносители. Однако планы нового президента США входят в противоречие с интересами других игроков, включая Россию и страны ОПЕК. Что это означает на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп решил возродить программу «Звездных войн» Рейгана

    Дональд Трамп намерен создать американский «Железный купол». Как отмечают эксперты, проект может стать продолжением стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана, больше известной как «Звездные войны». Однако если в 1980-х США не сумели вывести на орбиту необходимые для глобальной системы ПРО мощности, то сегодня республиканцы заручились поддержкой Илона Маска. Поможет ли это Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

    Перейти в раздел

    Лукашенко ждет самое серьезное испытание за последние пять лет

    В предстоящее воскресенье в Белоруссии должны пройти президентские выборы, в которых помимо Александра Лукашенко участвуют четыре кандидата. В республике помнят массовые беспорядки после выборов в 2020 году и обещают не допустить повторения ситуации. Опросы избирателей сулят Лукашенко уверенную победу, однако его противники намерены дестабилизировать обстановку. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп посадил Украину на голодный паек

      Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

    • Насколько опасен Илон Маск

      На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

    • Главные провалы Байдена

      Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............