Мизулина раскритиковала заявление Трампа о советской помощи США в ходе Второй мировой войны

Tекст: Денис Тельманов

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала слова президента США Дональда Трампа о помощи России в победе США во Второй мировой войне «кощунством». Эти комментарии прозвучали в Сочи на международном фестивале Клуба веселых и находчивых, передает ТАСС.



Трамп ранее заявил, что Россия сыграла значительную роль в победе США и призвал помнить об этом. Он также отметил свои хорошие отношения с Владимиром Путиным и подчеркнул симпатию к жителям России.

Мизулина выразила свое возмущение, заявив, что ее дед воевал за Россию и не помогал США. Она подчеркнула, что подвиг ветеранов не должен быть омрачен такими высказываниями. По данным Минобороны РФ, СССР понес самые большие потери во Второй мировой войне, включая 26,6 млн погибших, из которых около 18 млн – гражданские лица.

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