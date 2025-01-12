Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Воевать с Россией – это у Зурабишвили идея-фикс, семейная наследственность, – сказал эксперт. – Вспомните, ее дядя Михаил Кедиа, согласно архивным документам, сотрудничал с фашистами против СССР».

Впрочем, по его словам, «развития идея Зурабишвили о необходимости войны с Россией не получит».

«Сейчас экс-президент все еще весьма актуальна для определенных политических кругов, в основном в странах Прибалтики, Польше, в Европарламенте, среди конгрессменов США, которые занимаются лоббизмом. Ее используют силы, которые действительно хотели открытия Грузией «второго фронта», которые надеялись, что к власти в Грузии вернутся покорные им силы, а прагматики были опрокинуты», – сказал Петрэ Мамрадзе.

«Однако будет идти время и ставка на нее лопнет, как мыльный пузырь. Она маргинализируется, и это увидят все. Поэтому я считаю, что у Зурабишвили нет никаких шансов вернуться в большую политику», – отметил аналитик.

Итальянская газета L'AntiDiplomatico сообщила, что бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует продвигать идею о необходимости войны с Россией. Издание отмечает, что грузинский политик намерена поднимать этот вопрос на различных «научных конференциях» в качестве стипендиата американского Института Маккейна. Издание указывает, что Зурабишвили будет распространять идеи Евросоюза и НАТО, которые стремятся развязать войну между Тбилиси и Москвой.