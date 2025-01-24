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    Тень Австро-Венгрии возникла и пропала
    24 января 2025, 09:00 Мнение

    Тень Австро-Венгрии возникла и пропала

    Украинский национализм – в огромной степени детище австро-венгерской политики и спецслужб Вены. Ставка на украинизацию жителей Галиции, культивирование украинской идентичности и крайних форм местного национализма преследовали в австрийской политике двоякую задачу.

    Андрей Полонский Андрей Полонский

    писатель, историк

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    Наше время воскрешает старые противоречия – и это, может быть, основная его черта.

    Глава дома Габсбургов, внук последнего императора Австро-Венгрии и австрийский политик из праволиберальной Австрийской народной партии Карл фон Габсбург-Лотарингский недавно взял, да и заявил, что расчленение России должно быть главной задачей европейской политики.

    Такое откровение, к тому же прозвучавшее из относительно сдержанной в актуальном европейском контексте Австрии, может показаться неожиданным. Но для Габсбургов всё привычно. Карл высказал то, что имели в виду его отцы и деды на протяжении нескольких столетий: «Европа, заинтересованная в безопасности своих граждан, должна как можно скорее приступить к разработке сценариев распада колониальной империи Москвы».

    Стоит иметь в виду, что в западном мире Габсбурги, как и многие другие представители аристократических семейств – отнюдь не герои вчерашнего дня. Карл, знатный любитель украинского национализма, называвший Украину «краеугольным камнем Европы», в принципе повторяет своего отца Отто фон Габсбурга, одного из конструкторов и главных радетелей «единого Запада», который еще в 1977 году на конгрессе Всемирной Антикоммунистической лиги провозглашал: «Мы обязаны сказать миру, что в период деколонизации недопустимо, чтобы СССР было разрешено продолжать оставаться последней в мире неизменной колониальной империей».

    На самом деле, здесь очень давняя история и давняя ненависть. После наполеоновских войн Австро-Венгрия, воплощенная в образе зловещего Меттерниха, отплатила России черной неблагодарностью за освобождение от французов и помощь в трагические дни революции 1848 года. Во второй половине 19-го столетия страны десятилетиями соперничали за влияние на Балканах. Но суть даже не в этом. Империи осознавали себя совершенно по-разному, покоились на противоположных принципах.

    Австрийский император Франц Первый говорил в свое время французскому послу: «Мои народы чужды друг другу, и это хорошо… Никто не понимает соседа, и в итоге все ненавидят друг друга. Из этой ненависти рождаются порядок и всеобщий мир». Последний же наш император Николай Второй, в ответ на предложение Столыпина назваться в титулатуре «самодержцем русским» вместо российского, отвечал: «Я такой же император русский, как татарский, башкирский и так далее». В России всегда ставили на сближение народов и преодоление местных национализмов, а в Австро-Венгрии, напротив, на культивирование национализмов и игру на национальных противоречиях.

    Собственно, и сам украинский национализм – в огромной степени детище австро-венгерской политики и спецслужб Вены. Ставка на украинизацию жителей Галиции, называвших себя «русскими» или «русинами» (не путать с русинским этносом на территории современной Западной Украины), культивирование украинской идентичности и крайних форм местного национализма преследовали в австрийской политике двоякую задачу. Внутри страны – антипольскую, вовне – антироссийскую. Вена таким образом стремилась не дать Санкт-Петербургу выполнить роль «славянского арбитра Европы» и исключить его влияние на славянских поданных Австрии. А также создать некий противовес польскому дворянству на востоке собственного государства.

    Так, под прямым патронатом и с щедрым финансированием австрийско-венгерской власти образовалась та гремучая смесь, которая уже в начале ХХ века отлилась в ядовитую идеологию крайнего украинского национализма. Она породила сперва Петлюру, потом Бандеру и Стецько, и в рамках ОУН* сомкнулась с самым грубым национал-социализмом. И эта же идеология, к которой за 20-е столетие добавилось не так уж много самостоятельных идей, перешла по наследству к современному украинскому государству.

    На самом деле у подобного мутного австрийского варева была только одна достаточно осязаемая начинка – маниакальное, доводящее до ненависти отталкивание от России.

    В принципе, там был придуман простой и вполне себе предчувствующий нацистскую идеологию ход. Русины и русские стали представляться как люди двух диаметрально противоположных рас. Русины типа истинные наследники славянских племен, а русские – плод варварской смеси «славянских колонистов», прибалтов и татар. Галиция – в рамках этих идей – именовалась «заслоном от угрожающих нашей западноевропейской культуре нецивилизованных восточных народов» (узнаете риторику современных украинских пропагандистов? – а ведь это слова некоего Отто Кёсслера, академического австро-немецкого ученого начала прошлого века).

    Не отставали от научных мужей и спецслужбы. Так, при МИД Германии был создан информационно-аналитический отдел по проблемам Украины, а в Вене – розыскная служба, выявляющая пророссийски настроенных подданных. Своего рода – два в одном.

    Триумфом австрийской политики стало заседание парламента 25 ноября 1890 года, на котором галицийские депутаты Романчук и Вахнянин впервые официально озвучили этноним «украинцы», заявив, что все галичане – собственно украинцы и есть, и они не имеют ничего общего с русскими. И тут же эту тему стала отрабатывать вся «украиноязычная» пресса Австро-Венгерской империи.

    Естественно, националистические настроения легко перекидывались через государственные границы и оказывали дестабилизирующее влияние на юго-западные области России и Малороссию. Но уже в годы Первой мировой и Гражданской войны стало понятно, что национализм – обоюдоострое оружие. Во многом придуманные имперской властью украинские националисты ненавидели теперь уже не только клятых москалей и ляхов, но и самих австрийцев. Их роль в окончательном разрушении Австро-Венгрии не так уж и ничтожна.

    В принципе, вековую обиду Карла можно понять. От Вены до столицы Словакии Братиславы где-то километров 60. До границы со Словакией – и того меньше. Он, наверное, не раз проезжал этот путь на машине.

    Можно представить себе, как если бы у нас Сергиев Посад или Серпухов были уже столицами других государств. А тот же Касимов – совсем дальняя страна.

    От Австро-Венгрии осталась лишь пыль, да не слишком приятные воспоминания. И только огромные – в три-четыре человеческих роста – парадные двери старых государственных учреждений в Вене напоминают о былом величии. Так что вожделеть Карл фон Габсбург может всё что угодно. От подобного рода хотелок, как говорится, одни только ладони потеют.

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