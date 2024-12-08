Как Прибалтика навязала США антирусский расизм

Tекст: Никита Демьянов

США рассекретили новую порцию документов, касающихся российско-американских отношений первой половины 1990-х годов. Согласно стенограмме телефонного разговора 1994 года, президент России Борис Ельцин обратился к главе Белого дома Биллу Клинтону с такой просьбой: «Нам необходимо публичное заявление от вас о том, что США не поддержат никакого ущемления прав русскоязычного населения. Если вы это сделаете, некоторые люди в Эстонии и Латвии, а также некоторые их законодатели будут действовать по-другому».

Беспокойство первого президента России было вполне обоснованным. На тот момент Латвия и Эстония уже приняли дискриминационные законы, в соответствии с которыми более миллиона человек – проживавших там этнических русских и русскоязычных – были сведены до невиданного прежде в мировой практике статуса неграждан и оказались на положении людей второго сорта.

Уже тогда в Латвии и Эстонии началось вытеснение русского языка и были обнародованы планы по искоренению русскоязычного образования. Но всего этого можно было бы избежать, если бы Вашингтон с самого начала надавил на Ригу и Таллин заставил бы их отказаться строить националистические государства. В конце концов, в свое время США напоказ возмущались системой апартеида в ЮАР – так неужели же прибалтийские русские хуже южноафриканских чернокожих?

Причем не сказать, что Клинтон наотрез отказал российскому коллеге в выполнении его просьбы. Как гласит стенограмма, президент США ответил Ельцину так: «Я подниму вопрос о русских меньшинствах. Вы знаете мое мнение по этому вопросу. Русские и другие этнические меньшинства должны быть включены в политическую и социальную жизнь этих стран. Я буду продолжать оказывать на них давление по поводу прав русских нацменьшинств».

Впоследствии уже сами прибалтийские русские неоднократно обращались к Вашингтону с просьбами об облегчении своего положения. Например, в июне 2012-го в американское посольство постучались представители организации «Русская община в Латвии» (РОВЛ) Татьяна Фаворская и Александр Ржавин. Они вручили американским дипломатам символические паспорта «неграждан США» на имя и для передачи президенту Бараку Обаме, первой леди Мишель Обаме, Клинтон и послу США в Латвии Джудит Гарбер.

Фаворская и Ржавин объяснили, что хотели этой акцией привлечь внимание американских властей к тому факту, что значительная часть русских Латвии, среди которых есть и те, кто живет там с самого рождения, так и не получили местного гражданства. В 1991 году латвийские власти, отказывая местным русским в гражданстве, обосновали это тем, что, мол, их предки здесь не жили. В связи с этим Ржавин и Фаворская напомнили, что подавляющая часть нынешнего населения США тоже состоит их потомков эмигрантов.

Годом позже, в августе 2013-го инициативная группа неграждан Латвии разместила на имя Барака Обамы петицию в интернете – в преддверии его встречи с главами прибалтийских стран. Авторы петиции отмечали, что латвийские власти поставили под сомнение базовый принцип демократии No taxation without representation (нет налогообложения без представительства). «От имени всех латвийских неграждан просим Вас указать властям Латвии на вопиющую несправедливость положения неграждан, потребовать отмены позорного института массового негражданства!», – умоляли Обаму авторы петиции.

Единственную обратную связь после этого спустя месяц продемонстрировал сотрудник Госдепа Томас Мелиа, в своем заявлении приравнявший русских Прибалтики к… секс-меньшинствам. По словам Мелиа, Латвия находится среди «отличников» демократии, но, «безусловно, еще есть над чем работать».

Он развернул свою мысль: «Например, ситуация с меньшинствами: цыгане, ЛГБТ-сообщество. Важная тема, конечно, и лица без гражданства, в основном русскоязычные…» Госдеповец добавил: «Ситуация с негражданами – это одна из тем, о которых мы говорим с латвийским правительством. Но с этим должны разобраться сами жители Латвии. У нас нет волшебного средства для решения этой головоломки. Надеемся, что лица без гражданства и дальше будут интегрироваться в латвийское общество».

Еще год спустя, в сентябре 2014 латвийское правозащитное движение «Конгресс неграждан» отправило очередное письмо Обаме – в преддверии его новой встречи с прибалтийскими президентами. Авторы этого письма попросили американского лидера довести до сведения властей стран Прибалтики «несправедливость статуса негражданина и настоять на начале открытого политического диалога с представителями неграждан».

В мае 2016-го к Обаме воззвал известный в Латвии политик Янис Урбанович – на тот момент он возглавлял крупнейшую в местном парламенте фракцию оппозиционной партии «Согласие», за которую традиционно голосовали местные русские. Урбанович обратился к 44-му президенту США, по словам оппозиционера, в надежде на то, что именно сейчас, когда срок его полномочий истекает, он захочет «пополнить список своих добрых дел решением проблемы неграждан в Латвии».

Урбанович напомнил американскому лидеру, что неграждане потеряли право голосовать, выбирать, быть избранными и до сих пор его лишены. «Они оказались поражены в целом ряде других демократических прав и свобод, в том числе и на рынке труда, и многие по-прежнему не имеют возможности ими пользоваться», – говорил Урбанович. По его мнению, если бы Обама заставил власти Латвии и Эстонии вернуть местным русским права гражданства, это стало бы «блестящей демонстрацией как лидерского потенциала США, так и непредвзятого гуманистического подхода к проблемам, существующим в крайне удаленном от США уголке мира». Известно, что письмо легло на стол адресата.

22 марта 2018 года, когда Сейм Латвии принимал решение об окончательном запрете русских школ, их защитники устроили митинг у стен посольства США в Риге. Организатор пикета Ирина Сморыго заявила, обращаясь к американским дипломатам, что русские дети в Латвии страдают, а родителям приходится нанимать репетиторов для того, чтобы школьники усвоили программу и смогли сдать экзамены.

Почему все эти обращения не привели ни к какому результату? Как объясняет оппозиционный латвийский политик Мирослав Митрофанов, коллективный Запад стал обвинять русских Прибалтики, чтобы избавить себя от моральных сомнений относительно их судьбы.

«Если проанализировать западные научные работы, посвященные русской проблематике, выпущенные за последнее десятилетие, то можно увидеть, что там красной нитью проходит мысль, что все русские, живущие за пределами России, якобы находятся в прямом подчинении… Владимира Владимировича Путина! Формулировки, конечно, разные, но смысл не меняется: русские Латвии не рассматриваются как равные другим жителям Европы люди и как национальная группа, у которой могут быть свои интересы», – отмечал политик.

Этот расистский подход не без успеха навязали Западу прибалтийские элиты. «Идет дегуманизация, "расчеловечивание" русских. Это похоже на то, что происходило с евреями в Германии в 20-30-х годах прошлого века. И, к сожалению, к этому имеет отношение западное экспертное сообщество», – подчеркивает Мирослав Митрофанов.

Эксперт объясняет, что в глазах Запада неграждане, русскоязычные жители Прибалтики в целом не заслуживают сочувствия и поддержки, поскольку, дескать, попали в Латвию и Эстонию в результате политики «русификации», якобы проводимой Советским Союзом. То есть на них лежит коллективная вина за действия СССР и беспокоиться об их неравноправии не стоит.

«В большинстве своем западное общество настроено против русских, и можно сказать, что оно оправдывает и поддерживает отвратительное к нам отношение, чем пользуются латышские политики. В Латвии это дает возможность обосновать незыблемость этнической дискриминации», – говорит оппозиционер.

Впрочем, по словам Митрофанова (а он, будучи в свое время депутатом Сейма Латвии и депутатом Европарламента) США не совсем уж уклонились от выполнения обещания, данного в свое время Биллом Клинтоном Борису Ельцину. Американские власти регулярно, как раз со времен президентства Клинтона выдавали латвийскому правительству рекомендации о необходимости смягчения отношения к тамошним русским.

Примечательно, что в 2016 году американское посольство в Риге сообщило, что они собираются использовать в соцсетях не только английский и латышский, но и русский язык – специально для того, чтобы коммуницировать с местной русской общиной. Тогда это вызвало взрыв у националистов припадок ярости. В те дни латышский сегмент соцсетей кипел от злости, американских дипломатов обвиняли в «неуважении» к Латвии и к тому, что те «помогают сохранять позиции языку оккупантов». Посольство тогда отказалось от своей затеи – все эти годы оно публиковало свои пресс-релизы лишь на английском и русском.

Но 29 октября 2024 года посольство США в Латвии завело официальный Telegram-канал на русском языке. Посол Кристофер Робинсон записал обращение для русских Латвии на их родном языке: как оказалось, он неплохо его знает. Также на русском были размещены данные об информационных центрах посольства, о программах для старшеклассников, о новых правилах подачи документов на оформление виз.

И вновь латышские националисты вознегодовали – некоторые даже потребовали, чтобы США отозвали этого посла и прислали нового. Впрочем, посольство не обратило внимания на эту истерику.

С одной стороны, само политическое устройство Соединенных Штатов отрицает показной прибалтийский национализм. В этом смысле можно считать, что и обещание Клинтона было искренним, и рекомендации Вашингтона прибалтийским элитам не ущемлять права русского населения.

Другое дело, что рекомендации настолько мягкие, что Рига находила возможным ими пренебрегать. А Вашингтон и не настаивал – в его глазах преданность местных элит выглядела гораздо важнее, чем попранные права местных русских. Реальная политика и влияние для США куда важнее, чем те ценности, что они декларируют. Поэтому обещания Клинтона благополучно забыли – как и права русского населения Прибалтики.