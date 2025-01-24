Украинский национализм – в огромной степени детище австро-венгерской политики и спецслужб Вены. Ставка на украинизацию жителей Галиции, культивирование украинской идентичности и крайних форм местного национализма преследовали в австрийской политике двоякую задачу.0 комментариев
Шойгу заявил о росте рисков столкновения ядерных держав
Шойгу заявил об обострении геополитической ситуации и рисках ядерного конфликта
Геополитическое соперничество и попытки Запада дестабилизировать Союзное государство повышают риски силового столкновения ядерных держав, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
Шойгу подчеркнул, что Запад не смог изменить ход спецоперации на Украине, несмотря на значительные финансовые вложения и поддержку киевского режима. В связи с этим он прогнозирует, что основная ставка Запада будет сделана на дестабилизацию Союзного государства изнутри, передает ТАСС.
«Упреждающие меры нами принимаются как индивидуально, так и коллективно», – отметил он.
Секретарь Совбеза также указал, что вмешательство в дела России и Белоруссии со стороны недружественных стран носит регулярный и разноплановый характер. По его словам, зарубежные спецслужбы ведут подрывную деятельность, а также предпринимаются попытки дестабилизировать положение изнутри, особенно в преддверии выборов.
Шойгу заявил, что Запад использует различные информационные ресурсы, неправительственные организации и фонды, чтобы распространять деструктивную идеологию и разжигать протестные настроения. Он подчеркнул, что меры по противодействию этим угрозам предусмотрены в Концепции безопасности Союзного государства.
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил о планах оппозиции на захват власти и об усиленном режиме работы сил безопасности для их предотвращения.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об обязательствах России по защите Белоруссии на фоне планов Запада дестабилизировать ситуацию в стране.
Политолог Владимир Шаповалов отметил, что после выборов в 2020 году Запад пытался организовать госпереворот в Белоруссии по сценарию цветной революции и сейчас намерен следовать тому же плану.