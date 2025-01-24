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    Андрей Полонский Андрей Полонский Тень Австро-Венгрии возникла и пропала

    Украинский национализм – в огромной степени детище австро-венгерской политики и спецслужб Вены. Ставка на украинизацию жителей Галиции, культивирование украинской идентичности и крайних форм местного национализма преследовали в австрийской политике двоякую задачу.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп начал переговоры с Россией с трэш-тока

    Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа превращается в «черную дыру» мировой политики

    Есть две вещи, чего в отношениях с новой американской администрацией действительно могут бояться европейские элиты. И возможное решение администрации Трампа продолжать военное противостояние с Россией на Украине, но снять с себя все расходы – не самая серьезная проблема из них.

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    24 января 2025, 09:02 • Новости дня

    Шойгу заявил о росте рисков столкновения ядерных держав

    Шойгу заявил об обострении геополитической ситуации и рисках ядерного конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Геополитическое соперничество и попытки Запада дестабилизировать Союзное государство повышают риски силового столкновения ядерных держав, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    Шойгу подчеркнул, что Запад не смог изменить ход спецоперации на Украине, несмотря на значительные финансовые вложения и поддержку киевского режима. В связи с этим он прогнозирует, что основная ставка Запада будет сделана на дестабилизацию Союзного государства изнутри, передает ТАСС.

    «Упреждающие меры нами принимаются как индивидуально, так и коллективно», – отметил он.

    Секретарь Совбеза также указал, что вмешательство в дела России и Белоруссии со стороны недружественных стран носит регулярный и разноплановый характер. По его словам, зарубежные спецслужбы ведут подрывную деятельность, а также предпринимаются попытки дестабилизировать положение изнутри, особенно в преддверии выборов.

    Шойгу заявил, что Запад использует различные информационные ресурсы, неправительственные организации и фонды, чтобы распространять деструктивную идеологию и разжигать протестные настроения. Он подчеркнул, что меры по противодействию этим угрозам предусмотрены в Концепции безопасности Союзного государства.

    Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил о планах оппозиции на захват власти и об усиленном режиме работы сил безопасности для их предотвращения.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об обязательствах России по защите Белоруссии на фоне планов Запада дестабилизировать ситуацию в стране.

    Политолог Владимир Шаповалов отметил, что после выборов в 2020 году Запад пытался организовать госпереворот в Белоруссии по сценарию цветной революции и сейчас намерен следовать тому же плану.

    22 января 2025, 22:41 • Новости дня
    Экс-боец «полка Калиновского» раскрыл план вооруженного вторжения в Белоруссию

    Экс-боец «полка Калиновского» раскрыл детали планов вторжения в Белоруссию и захвате территорий

    Экс-боец «полка Калиновского» раскрыл план вооруженного вторжения в Белоруссию
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Стратегия нападения на Белоруссию разработана совместно с западными спецслужбами и включает внезапное сосредоточение войск у границы с целью дальнейшего вторжения и захвата территорий, в том числе здания РОВД и гимназии в Малорите, заявил экс-боец признанного в Белоруссии террористическим полка Калиновского Василий Веремейчик.

    Экс-боец так называемого полка Калиновского Василий Веремейчик в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня» рассказал о планах вооруженного вторжения в Белоруссию с территории Украины, передает ТАСС.

    Веремейчик заявил о наличии секретного протокола, разработанного с участием западных спецслужб, включая спецслужбы Литвы, Польши и СБУ. По его словам, план включает в себя занятие определенной территории Белоруссии и обращение за поддержкой к иностранным государствам, в том числе к Польше и Украине.

    Веремейчик конкретизировал, что операция должна начаться с внезапного сосредоточения войск у границы и перехода границы в районе населенных пунктов Мокраны и Сушитница двумя диверсионно-разведывательными группами (ДРГ). Эти группы должны вступить в огневой контакт, чтобы отвлечь внимание на себя и обеспечить проход основной группы. Основная группа, по его словам, должна занять город Малорита и захватить малоритскую гимназию для своего штаба.

    Кроме того, Веремейчик отметил, что участники операции будут действовать по законам военного времени. Третья ДРГ в составе около 120 человек с бронетехникой и тяжелым вооружением должна занять Малориту и захватить ключевые здания, включая РОВД. Он добавил, что группы будут «одеты в форму силовиков для маскировки, и комплекты такой формы уже собраны».

    Напомним, после участия в боевых действиях на территории Украины Веремейчик перебрался в Литву, где его признали угрозой национальной безопасности. После этого он выехал во Вьетнам, откуда был экстрадирован в Белоруссию и арестован.

    Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил о планах ЦРУ и MI-6 использовать полк Калиновского в Белоруссии в связи с предстоящими президентскими выборами.

    Начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек сообщил о подготовке террористических ячеек на польской территории при поддержке спецподразделения «Гром». Также Бычек сообщил, что в рамках международного сотрудничества по запросу в Белоруссию доставили Веремейчика, разыскиваемого по уголовному делу о деятельности так называемого полка Калиновского, признанного в республике террористической организацией.

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    22 января 2025, 08:57 • Новости дня
    Зеленский обвинил Запад во лжи по вопросу членства в НАТО

    Зеленский упрекнул Запад в несправедливом отношении к Украине по вопросу членства в НАТО

    Зеленский обвинил Запад во лжи по вопросу членства в НАТО
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе обвинил Запад в нечестности по отношению к Украине в вопросе членства в НАТО, выразив недовольство позицией Германии и США.

    Зеленский заявил о нечестном отношении западных стран к Украине в вопросе ее вступления в НАТО, выразив недовольство тем, что США и Германия принимают решения за Украину, не принимая ее интересы во внимание, передает ТАСС.

    По его словам, многие обещания о вступлении Украины в НАТО остались пустыми словами. Он отметил, что «это нечестно по отношению к Украине и украинцам», напоминая, что предыдущие украинские власти также обещали членство в альянсе.

    В ходе обсуждения Зеленский также выразил недовольство тем, что США и Германия ранее вели переговоры с Россией о НАТО без участия Украины.

    «Мы независимая страна, а они вдруг договаривались о нас без нас, что несправедливо», – заявил он.

    Зеленский добавил, что многие страны, включая США и Германию, выступали против вступления Украины в альянс, и судьба членства зависит от позиции президента США. Он заявил, что если Трамп поддержит вступление Украины в НАТО, остальные страны также проявят поддержку.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Украина не может диктовать условия странам ЕС Центральной Европы и должна проявить уважение к руководителям европейских стран, так как Киев находится в роли просителя.

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    23 января 2025, 18:51 • Видео
    Трамп начал шантаж России

    Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

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    23 января 2025, 11:01 • Новости дня
    Генсек НАТО в Давосе ошибся в направлении наступления на Украине
    Генсек НАТО в Давосе ошибся в направлении наступления на Украине
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Давосе ошибочно заявил, что фронт на Украине движется на восток, тогда как фактически он смещается на запад, что вызвало бурное обсуждение на Всемирном экономическом форуме.

    Генеральный секретарь НАТО, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе, заявил о том, что фронт на Украине якобы движется «в неправильном направлении, на восток», передает ТАСС.

    Однако реальная ситуация на фронте свидетельствует о противоположном движении – на запад.

    Несмотря на это, Рютте продолжил свою речь, призывая изменить траекторию конфликта и увеличить поддержку Украине. Он подчеркнул необходимость усиления помощи, чтобы изменить направление фронта.

    В продолжении своего выступления Рютте сделал акцент на последствиях возможного проигрыша Украины. Он отметил, что в таком случае НАТО придется потратить триллионы долларов на восстановление сдерживания на западе альянса, в отличие от нынешних миллиардных затрат на поддержку Киева.

    Генсек призвал отказаться от разговоров о перемирии и сосредоточиться на поставках оружия Украине, чтобы не допустить прекращения огня на условиях России.

    Он отметил, что такие действия будут способствовать изменению текущей траектории конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек, и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.

    Кроме того, президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия на Украину. Зеленский выразил недовольство Западом, обвинив США и Европу в поддержании тайных контактов с Россией через разведывательные службы на протяжении трех лет.

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    21 января 2025, 15:59 • Новости дня
    Лукашенко назвал не понравившийся ему кусок инаугурационной речи Трампа
    Лукашенко назвал не понравившийся ему кусок инаугурационной речи Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство инаугурационной речью Дональда Трампа, он обратил внимание на его резкие выпады против Джо Байдена и Камалы Харрис.

    «Ну зачем ты (Трамп – прим. ВЗГЛЯД) полречи порочил этого бедного старика? Видели, сидел, опустивши руки, бедолага этот Байден вместе с Камалой Харрис. Эту женщину бедную выкинули на поверхность против Трампа. Она воевала, молодец, крепко держалась», – приводит слова Лукашенко БелТА.

    Лукашенко отметил, что Байден, по его мнению, выглядел более достойно во время церемонии, чем сам Трамп. Он пояснил, что это – его эмоциональное впечатление, и отметил, что во время трансляции его «захлестнули эмоции».

    При этом Лукашенко заявил, что поддержит кандидатуру Дональда Трампа при выдвижении на Нобелевскую премию мира при условии, что он станет миротворцем.

    Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января этого года. В конце декабря 2024 года Центризбирком страны зарегистрировал Лукашенко в качестве кандидата на пост главы государства.

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    21 января 2025, 17:04 • Новости дня
    Лукашенко заявил о планах вооруженных банд захватить часть Белоруссии

    Лукашенко сообщил о намерениях вооруженных формирований вторгнуться в Белоруссию

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о намерениях незаконных вооруженных формирований захватить часть территории страны и выдвинуть свои условия.

    Лукашенко заявил о том, что незаконные вооруженные формирования, находящиеся у границ республики, не отказались от своих планов по вторжению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

    Лукашенко подчеркнул, что эти формирования намерены захватить часть земли и представить свои условия официальному Минску. «Мы с ними работаем, образно говоря, они не отказались от того, чтобы где-то кусок земли захватить и нам условия выдвинуть. Этого нельзя допустить», – отметил он.

    Власти Белоруссии продолжают усиливать меры безопасности на границах и предупреждать о возможной угрозе вторжения. Лукашенко заявил о решимости защищать суверенитет и территориальную целостность страны.

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    22 января 2025, 10:50 • Новости дня
    Экс-разведчик увидел знак в требовании Трампа от НАТО увеличить оборонные расходы

    Экс-разведчик Риттер увидел знак в требовании Трампа от НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП

    Экс-разведчик увидел знак в требовании Трампа от НАТО увеличить оборонные расходы
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп потребовал от членов НАТО поднять расходы на оборону до 5% ВВП, сообщил отставной разведчик Скотт Риттер журналисту Дэнни Хайфону, назвав это ультиматумом.

    Бывший агент разведки США заявил, что ультиматум президента США об увеличении оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП являет собой сигнальное предупреждение о возможном разрыве отношений Вашингтона с альянсом, передает РИА «Новости».

    Трамп, по словам Риттера, фактически выдвинул ультиматум Европе: «Пять процентов или умри».

    Эксперт считает, что НАТО не сможет достичь такой планки, и президент США об этом прекрасно осведомлен. «Это конец», – сказал Риттер, подчеркивая, что 75 лет сотрудничества между Америкой и НАТО подходят к завершению.

    Кроме того, Риттер отметил, что приход нового президента США на пост дал старт новому мировому порядку, что также ставит под сомнение дальнейшее сотрудничество с НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации. Также Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины, подчеркнув, что Вашингтон потратил на 200 млрд долларов больше, чем другие страны альянса.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что избранный президент США Дональд Трамп стал первым западным политиком, признавшим, что НАТО обманывало Россию по поводу нерасширения альянса на восток.

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    23 января 2025, 14:23 • Новости дня
    Генсек НАТО обрадовался угрозе санкций Трампа против России

    Генсек НАТО Рютте обрадовался угрозе санкций Трампа против России

    Генсек НАТО обрадовался угрозе санкций Трампа против России
    @ Antti Aimo-Koivisto/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил радость в связи с угрозой президента США Дональда Трампа о введении новых санкций против России.

    Это заявление он сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе в интервью телеканалу CNBC, передает ТАСС.

    Рютте отметил: «Я очень, очень счастлив услышать позицию Трампа о готовности наложить еще больше санкций на Россию».

    Генсек выразил надежду, что такие меры ухудшат экономическое состояние России.

    Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.

    Депутат Госдумы Леонид Ивлев выразил мнение, что стратегия Трампа по отношению к России является ошибочной и тупиковой из-за таких угроз.

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    23 января 2025, 14:25 • Новости дня
    В Белоруссии заявили о планах силовиков по захвату власти

    Госсекретарь Совбеза Вольфович заявил о готовности к пресечению планов силового захвата власти в Белоруссии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил о планах оппозиции на захват власти и принятых мерах для их предотвращения, отметив усиленный режим работы сил безопасности.

    Он подчеркнул: «Мы знаем о планах наших оппонентов на той стороне границы и не раз это доносили им. Хотя они говорят, что это все домыслы и вымыслы, но конкретный человек, который в этом участвовал, говорит о том, что есть помыслы о попытке силового захвата власти в нашей стране», передает ТАСС.

    По словам Вольфовича, уже приняты решения во всех структурах военной организации государства, чтобы нейтрализовать угрозы национальной безопасности. «Сегодня все силы и средства обеспечения национальной безопасности заступили и несут службу в усиленном режиме, каждый по своим направлениям и сферам деятельности», – добавил он.

    Между тем председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сообщил о высокой активности избирателей на президентских выборах. «Люди очень активно участвуют в избирательном процессе, явка достаточно высокая. Это говорит о том, что люди осознанно идут на избирательные участки, делают свой осознанный выбор», – отметил Карпенко. Он также добавил, что избирательные участки работают в штатном режиме без нарушений и жалоб.

    Ранее политолог, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД Владимир Шаповалов заявил газете ВЗГЛЯД, что после президентских выборов в Белоруссии в 2020 году Запад предпринял попытку организации госпереворота по сценарию цветной революции, и сейчас Запад намерен идти по тому же сценарию.

    Накануне экс-боец признанного в Белоруссии террористическим полка Калиновского Василий Веремейчик сообщил, что стратегия нападения на Белоруссию разработана совместно с западными спецслужбами и включает внезапное сосредоточение войск у границы с целью дальнейшего вторжения и захвата территорий.

    Напомним, директор СВР РФ Сергей Нарышкин сообщил о планах ЦРУ и MI-6 использовать полк Калиновского в Белоруссии в связи с предстоящими президентскими выборами.

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    21 января 2025, 22:14 • Новости дня
    Румыния решила взять воздушное пространство страны под контроль

    Минобороны Румынии направило в парламент проекты о контроле за воздушным пространством и военных миссиях

    Tекст: Евгения Караваева

    Министерство обороны Румынии предложило законопроекты, касающиеся контроля за национальным воздушным пространством и развертыванием военных операций в мирное время.

    Министерство обороны Румынии направило в парламент два законопроекта, касающихся контроля за использованием национального воздушного пространства и развертывания военных миссий в мирное время, спередает ТАСС.

    Министр национальной обороны Анджел Тылвэр в интервью агентству Аджерпрес отметил, что вопрос о сбивании беспилотников в украинском воздушном пространстве не обсуждался.

    «Такой дискуссии в настоящее время не существует, и вопрос никогда не стоял», – подчеркнул он, добавив, что решения по таким вопросам принимаются совместно с союзниками.

    Законопроект о контроле воздушного пространства Румынии расширяет перечень рисков и угроз для национальной безопасности, включая новые виды средств нападения, такие как беспилотные летательные аппараты. Ожидается, что будут определены компетентные власти, ответственные за контроль и противодействие несанкционированному использованию воздушного пространства различными летательными аппаратами, включая БПЛА.

    Кроме того, Румыния планирует подписать контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов Patriot в феврале, чтобы заменить переданный Украине комплекс. По словам министра обороны, это решение принято в рамках программы, одобренной американским правительством, и предусматривает поставку трех систем Patriot. Румыния оплатит только транспортные расходы и НДС, так как финансирование поступит от партнеров по НАТО.

    Напомним, что в 2017 году Румыния заключила контракт на покупку семи комплексов Patriot Pac 3+ стоимостью 4 млрд долларов. Четыре комплекса уже поставлены, и два из них находятся в боевой готовности. Одну из систем Румыния передала Украине прошлой осенью. В начале этого года Пентагон заключил с Raytheon Technologies контракт стоимостью около 950 млн долларов на поставку дополнительных ЗРК Patriot в Румынию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вооруженные силы поразили на Украине не менее 30 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot. А независимый кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску выразил беспокойство по поводу военной базы НАТО в Констанце, считая ее потенциальным плацдармом для конфликта с Россией.

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    21 января 2025, 21:08 • Новости дня
    ЦИК Белоруссии сообщил о явке 7,81% в первый день голосования на выборах президента

    Tекст: Валерия Городецкая

    В первый день досрочного голосования на выборах президента Белоруссии явка избирателей составила 7,81%, сообщил ЦИК республики.

    Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии опубликовала данные о явке избирателей в первый день досрочного голосования на выборах президента, передает ТАСС. По информации ЦИК, на участки пришли 7,81% избирателей.

    В Брестской области явка составила 8,95%, в Витебской области – 7,45%. В Гомельской области бюллетени получили 7,01% граждан, в Гродненской области – 6,08%, а в Минской области – 8,52%. В Могилевской области на выборы пришли 7,25% избирателей. Особенно активно голосовали в столице – в Минске, где явка составила 8,54%.

    В декабре ЦИК Белоруссии принял документы Лукашенко для участия в выборах президента и зарегистрировал его кандидатом в президенты.

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    23 января 2025, 15:14 • Новости дня
    Захарова заявила о неприемлемости интервенции НАТО на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила обеспокоенность возможной интервенцией НАТО на Украину, подчеркнув, что такая мера угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и является неприемлемой для России.

    На брифинге она подчеркнула, что такая мера категорически неприемлема для России. «Интервенция натовских сил на Украину угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и категорически неприемлема для России», – сказала дипломат, передает РИА «Новости».

    Ранее газета Financial Times сообщала, что украинские чиновники рассматривают возможность отправки около 40–50 тыс. военных от союзников для обеспечения безопасности на границе. Издание Politico писало, что Франция и Британия начали предварительное планирование отправки 50 тыс. военных на Украину в случае прекращения огня.

    Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.

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    21 января 2025, 15:21 • Новости дня
    Лукашенко назвал условие поддержки Трампа при выдвижении на Нобелевскую премию

    Лукашенко пообещал поддержать выдвижение Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит Дональда Трампа в случае его выдвижения на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем.

    Агентство БелТА сообщает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность поддержать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, передает ТАСС. Белорусский лидер уточнил, что это произойдет, если Трамп действительно станет миротворцем и будет работать над тем, чтобы предотвратить войны.

    Лукашенко отметил, что американцы имеют историю развязывания войн или подталкивания к ним. Он обратился к Трампу с призывом работать за мир: «Если ты миротворец, работай на то, чтобы войн не было. Это ты можешь». Лукашенко добавил, что поддержит Трампа в его желании стать лауреатом Нобелевской премии, несмотря на то что, по его словам, значение этой премии уже утратило вес.

    Ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко номинировал бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года, отметив его вклад в мирные процессы на Ближнем Востоке и на Украине.

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    22 января 2025, 21:16 • Новости дня
    ЦИК Белоруссии назвал явку на досрочном голосовании на выборах президента

    Явка избирателей в Белоруссии за два дня досрочного голосования на выборах президента составила 17,67%

    Tекст: Евгения Караваева

    В Белоруссии, по данным Центризбиркома, за первые два дня досрочного голосования на выборах президента проголосовали 17,67% избирателей.

    На выборах президента Белоруссии за первые два дня досрочного голосования явка избирателей составила 17,67%, передает ТАСС. Эти данные опубликованы на официальном сайте Центризбиркома республики.

    В Брестской и Витебской областях зарегистрированы наиболее высокие показатели явки – 19,35% и 18,35% избирателей соответственно. В других регионах Белоруссии данные о явке несколько ниже: в Гомельской области проголосовали 17,67%, в Гродненской – 15,13%, в Минской – 17,72%, а в Могилевской – 17,97%.

    В столице страны, Минске, на участки пришли 17,20% избирателей, включенных в списки для голосования. Досрочное голосование продолжается, и явка избирателей может измениться по мере приближения основного дня выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев оценил явку на досрочном голосовании в Белоруссии как высокий показатель активности избирателей. В предстоящее воскресенье в Белоруссии должны пройти президентские выборы, в которых, помимо Александра Лукашенко, участвуют четыре кандидата.

    Тем временем Министерство иностранных дел Белоруссии обвинило Евросоюз в заранее подготовленном заявлении о непризнании и осуждении президентских выборов.

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    22 января 2025, 14:22 • Новости дня
    МИД Белоруссии: В ЕС заранее подготовили заявлениие с осуждением выборов президента

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Белоруссии обвинило Евросоюз в заранее подготовленном заявлении о непризнании и осуждении президентских выборов, которые состоятся 26 января.

    Европейская служба внешних действий подготовила заявление, в котором осуждаются и не признаются итоги предстоящих на 26 января президентских выборов в Белоруссии, заявил на брифинге представитель МИД республики Анатолий Глаз, передает ТАСС.

    «В распоряжении МИД Белоруссии оказалось заявление Европейской службы внешних действий, которое она планирует сделать по итогам выборов на основе в том числе еще не принятой резолюции Европейского парламента. Выборы в Белоруссии только начались, а там все уже осуждено и не признано», – отметил Глаз.

    Он также сообщил о возможности ОБСЕ направить своих наблюдателей на выборы. Он подчеркнул, что Белоруссия уже направила соответствующее приглашение Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ 17 января, и бюро подтвердило его получение.

    Накануне ЦИК Белоруссии сообщил о явке 7,81% в первый день голосования на выборах президента. Глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев оценил явку на досрочном голосовании в Белоруссии как высокий показатель активности избирателей.

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    23 января 2025, 12:31 • Новости дня
    Столтенберг: США при Трампе первыми в НАТО поставили летальное оружие Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация Дональда Трампа первой в НАТО начала поставки летального оружия Украине, включая комплексы Javelin, заявил экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    Бывший генеральный секретарь НАТО напомнил, что США именно при президенте Трампе первыми начали поставлять Украине летальное оружие, передает ТАСС

    Он отметил, что в период с 2014 по 2016 годы после аннексии Крыма большинство стран НАТО воздерживались от поставок летального оружия Украине, опасаясь провокаций в отношении России. Однако решение об этих поставках было принято президентом Трампом, который включил в них и высокотехнологичные ракетные комплексы Javelin.

    Столтенберг также выразил скептицизм относительно вероятности прекращения поддержки Киева со стороны США.

    По его мнению, в случае сомнений относительно действий администрации США лидеры стран НАТО должны лично обсуждать эти вопросы в Вашингтоне: «Главное – разговаривать с ним».

    Тем временем президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия на Украину. Зеленский выразил недовольство Западом, обвинив США и Европу в поддержании тайных контактов с Россией через разведывательные службы на протяжении трех лет.

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