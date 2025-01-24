Шойгу заявил о росте рисков столкновения ядерных держав

Шойгу заявил об обострении геополитической ситуации и рисках ядерного конфликта

Tекст: Вера Басилая

Шойгу подчеркнул, что Запад не смог изменить ход спецоперации на Украине, несмотря на значительные финансовые вложения и поддержку киевского режима. В связи с этим он прогнозирует, что основная ставка Запада будет сделана на дестабилизацию Союзного государства изнутри, передает ТАСС.

«Упреждающие меры нами принимаются как индивидуально, так и коллективно», – отметил он.

Секретарь Совбеза также указал, что вмешательство в дела России и Белоруссии со стороны недружественных стран носит регулярный и разноплановый характер. По его словам, зарубежные спецслужбы ведут подрывную деятельность, а также предпринимаются попытки дестабилизировать положение изнутри, особенно в преддверии выборов.

Шойгу заявил, что Запад использует различные информационные ресурсы, неправительственные организации и фонды, чтобы распространять деструктивную идеологию и разжигать протестные настроения. Он подчеркнул, что меры по противодействию этим угрозам предусмотрены в Концепции безопасности Союзного государства.

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил о планах оппозиции на захват власти и об усиленном режиме работы сил безопасности для их предотвращения.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об обязательствах России по защите Белоруссии на фоне планов Запада дестабилизировать ситуацию в стране.

Политолог Владимир Шаповалов отметил, что после выборов в 2020 году Запад пытался организовать госпереворот в Белоруссии по сценарию цветной революции и сейчас намерен следовать тому же плану.