Песков подтвердил обязательства России по защите Белоруссии

Песков подтвердил обязательства обеспечить безопасность Белоруссии от угроз Запада

Tекст: Дарья Григоренко

Песков прокомментировал заявление госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича. Песков подчеркнул, что Россия имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии как в рамках Союзного государства, так и других принятых решений, передает ТАСС.

На вопрос журналистов, означает ли это, что Россия не оставит Белоруссию в беде, Песков ответил: «Это совершенно верно».

Ранее госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович сообщил, что белорусские экстремисты за пределами страны вынашивают планы по захвату приграничных районов Белоруссии с целью ввода западного миротворческого контингента.