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Песков подтвердил обязательства России по защите Белоруссии
Песков подтвердил обязательства обеспечить безопасность Белоруссии от угроз Запада
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об обязательствах России по защите Белоруссии, реагируя на заявление о планах Запада дестабилизировать ситуацию в стране.
Песков прокомментировал заявление госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича. Песков подчеркнул, что Россия имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии как в рамках Союзного государства, так и других принятых решений, передает ТАСС.
На вопрос журналистов, означает ли это, что Россия не оставит Белоруссию в беде, Песков ответил: «Это совершенно верно».
Ранее госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович сообщил, что белорусские экстремисты за пределами страны вынашивают планы по захвату приграничных районов Белоруссии с целью ввода западного миротворческого контингента.