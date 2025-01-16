Глава Совбеза РБ: Белорусские экстремисты за рубежом готовят захват приграничных районов страны

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что экстремистские формирования, находящиеся за пределами Белоруссии, могут быть задействованы в вооруженной операции. Вольфович подчеркнул, что в рамках антибелорусской кампании за рубежом продолжается поддержка радикальной оппозиции и других деструктивных сил, передает РИА «Новости».

Госсекретарь также указал на активную подготовку боевиков для «белорусской освободительной армии». По его словам, в Польше создан командно-координационный центр «Посполитое рушение» для руководства обучением боевиков. На Украине, используя специалистов украинских и западных спецслужб, осуществляется военно-диверсионная подготовка членов экстремистских формирований.

Вольфович добавил, что белорусские экстремисты приобретают боевой опыт в операциях ВСУ против российских войск. «С начала специальной военной операции на Украине все они установлены, в том числе с учетом уничтоженных», отметил госсекретарь.

Напомним, Вольфович заявлял, что украинские спецслужбы активно вербовали белорусов через интернет для сбора информации и совершения противоправных действий, по данным Совета безопасности Белоруссии.

Минск усилил свою обороноспособность, разместив на своей территории российское тактическое ядерное оружие и гиперзвуковой ракетный комплекс «Орешник», чтобы нанести значительный ущерб любому агрессору.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что в Белоруссии может быть размещено десять российских ракетных комплексов «Орешник», но их количество может увеличиться в будущем.



