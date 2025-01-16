Совбез Белоруссии сообщил о вербовке белорусов Украиной

Украинские спецслужбы вербовали белорусов через интернет для сбора информации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские спецслужбы активно используют интернет для вербовки белорусов, сообщает ТАСС.

По словам государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича, такие действия направлены на получение от белорусских граждан информации, а также на совершение ими противоправных действий.

Вольфович подчеркнул, что вербовка начинается с предложений по сбору фото- и видеоматериалов о местонахождении вооруженных сил Белоруссии в приграничных с Украиной районах. Эти материалы затем передаются украинским спецслужбам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военнопленный поляк рассказал о вербовке иностранных граждан через украинский сайт, а власти Таджикистана опровергли заявления о вербовке наемников посольством Украины, МВД России объявило в розыск гражданина Украины, подозреваемого в склонении российских детей к терактам.