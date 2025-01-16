Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. События на Балтийском море – вызов именно такого масштаба. Там руками Скандинавии и Прибалтики Запад пытается уничтожить российские морские торговые пути.0 комментариев
Совбез Белоруссии сообщил о вербовке белорусов Украиной
Украинские спецслужбы вербовали белорусов через интернет для сбора информации
Украинские спецслужбы, по данным Совета безопасности Белоруссии, активно вербовали белорусов через интернет для сбора информации и совершения противоправных действий.
Украинские спецслужбы активно используют интернет для вербовки белорусов, сообщает ТАСС.
По словам государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича, такие действия направлены на получение от белорусских граждан информации, а также на совершение ими противоправных действий.
Вольфович подчеркнул, что вербовка начинается с предложений по сбору фото- и видеоматериалов о местонахождении вооруженных сил Белоруссии в приграничных с Украиной районах. Эти материалы затем передаются украинским спецслужбам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военнопленный поляк рассказал о вербовке иностранных граждан через украинский сайт, а власти Таджикистана опровергли заявления о вербовке наемников посольством Украины, МВД России объявило в розыск гражданина Украины, подозреваемого в склонении российских детей к терактам.