Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра, из которой доносились проклятия.0 комментариев
МВД объявило в розыск склонявшего российских детей к терактам украинца
Украинского гражданина Ярослава Овсюка, склонявшего несовершеннолетних в России к совершению террористических актов, объявили в розыск, сообщило МВД.
В базе ведомства появилась запись, в которой говорится о розыске по статье Уголовного кодекса Ярослава Овсюка 23.10.2005 года рождения, передает РИА «Новости».
При этом не указывается статья, по которой его разыскивают.
В 2022 году ФСБ сообщала о задержании в Сочи 17-летнего администратора запрещенного в России движения «Колумбайн*», он был причастен к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, распространению фейков о подготовке терактов в школах.
Юноша заявил, что его администратором назначил украинский гражданин, называвший себя «Белая Роза», с ним велась переписка через Telegram.
«Белая Роза» известен правоохранителям как украинский гражданин Ярослав Овсюк 2005 года рождения, причастный к подстрекательству в ноябре 2021 года казанского школьника. Теракт в Казани предотвратили.
Между тем вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что СБУ вербует детей из неблагополучных семей или сирот, чтобы те звонили в Россию и призывали к террористической деятельности, передает ТАСС.
Детей специально выслеживают, такую работу спецслужбы киевского режима ведут в 13 регионах Украины. Есть информация о попытках вербовки детей и в 19 регионах России.
В нескольких регионах детям приходят сообщения с призывами к участию в террористической деятельности, участникам Всемирного фестиваля молодежи поступали сообщения с угрозами.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ