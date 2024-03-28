МВД объявило в розыск склонявшего российских детей к терактам украинца

Tекст: Алексей Дегтярев

В базе ведомства появилась запись, в которой говорится о розыске по статье Уголовного кодекса Ярослава Овсюка 23.10.2005 года рождения, передает РИА «Новости».

При этом не указывается статья, по которой его разыскивают.

В 2022 году ФСБ сообщала о задержании в Сочи 17-летнего администратора запрещенного в России движения «Колумбайн*», он был причастен к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, распространению фейков о подготовке терактов в школах.

Юноша заявил, что его администратором назначил украинский гражданин, называвший себя «Белая Роза», с ним велась переписка через Telegram.

«Белая Роза» известен правоохранителям как украинский гражданин Ярослав Овсюк 2005 года рождения, причастный к подстрекательству в ноябре 2021 года казанского школьника. Теракт в Казани предотвратили.

Между тем вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что СБУ вербует детей из неблагополучных семей или сирот, чтобы те звонили в Россию и призывали к террористической деятельности, передает ТАСС.

Детей специально выслеживают, такую работу спецслужбы киевского режима ведут в 13 регионах Украины. Есть информация о попытках вербовки детей и в 19 регионах России.

В нескольких регионах детям приходят сообщения с призывами к участию в террористической деятельности, участникам Всемирного фестиваля молодежи поступали сообщения с угрозами.