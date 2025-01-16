Глава Совбеза Белоруссии Вольфович заявил, что Минск разместил тактическое ядерное оружие и «Орешник» для защиты от агрессоров

Tекст: Вера Басилая

По словам Вольфовича, Минск располагает значительными средствами обороны, включая тактическое ядерное оружие, ракетные комплексы «Орешник» и «Искандер-М», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что размещение российского тактического ядерного оружия исправило стратегическую ошибку 1990-х годов, когда Белоруссия лишилась важного фактора сдерживания агрессии.

Решение о размещении в Белоруссии гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» принято для создания ударного потенциала, отметил глава Совебеза Белоруссии. Также в арсенал Белоруссии входит ракетный комплекс «Искандер-М», что делает ее обороноспособность еще более мощной.

Госсекретарь отметил, что белорусский военно-промышленный комплекс активно развивается. В частности, реактивная система залпового огня «Полонез» по многим характеристикам не уступает зарубежным аналогам, а по некоторым даже превосходит их, например, РСЗО HIMARS. Вольфович добавил, что в Белоруссии производят различные беспилотные летательные аппараты, которые необходимы для успешного ведения боевых действий. Он также отметил важность созданных систем территориальной обороны и народного ополчения как элемента всенародной обороны государства.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разместить на территории Белоруссии российский ракетный комплекс «Орешник» и спланировать его применение, заявив, что Минск будет самостоятельно определять цели для комплекса, а в случае необходимости применять оружие совместно с Россией.

Лукашенко также отметил, что в Белоруссии может быть размещено десять российских ракетных комплексов «Орешник», но их количество может увеличиться в будущем.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности Союзного государства, в рамках которого могут быть задействованы все имеющиеся силы и средства.