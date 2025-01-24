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Японский премьер Исиба вновь заявил о поддержке Украины и санкциях против России
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в программной речи перед парламентом вновь озвучил намерение поддерживать Украину и усиливать санкции против России.
Японский премьер вновь заявил о поддержке Украины и санкциях против России, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Япония будет активно продвигать эту политику, как и ранее. Это заявление повторяет ранее высказанные позиции Исибы и его предшественника, Фумио Кисиды, хотя в ноябрьской речи такие слова отсутствовали.
Кроме того, премьер сообщил о планах Японии наращивать обороноспособность страны для предотвращения и отражения возможных вторжений.
Исиба отметил, что будут созданы новые убежища и будет развиваться оборонное сотрудничество с союзниками в регионе, включая Южную Корею, Австралию, Филиппины и Индию.
Это сотрудничество будет направлено на укрепление свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона.
Ранее Москва выразила готовность рассматривать предложения Токио о возобновлении диалога при условии реальных шагов со стороны японских властей, отказа от антироссийской политики и действий во вред японскому народу.
В ноябре премьер-министр Японии Сигэру Исиба в выступлении перед парламентом не упомянул поддержку Украины и санкции против России, сосредоточив внимание на мирном договоре с Россией. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление Исибы, заявила, что мирный договор с Японией невозможен без отказа Токио от враждебного курса.