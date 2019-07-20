Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду в пользу Зеленского

Лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили снимает свою партию с парламентских выборов, призвав своих сторонников голосовать за партию «Слуга народа» украинского президента Владимира Зеленского.

Саакашвили заявил в Facebook, что Зеленскому «нужно дать шанс формировать большинство» в Раде «без уступок старым политикам», а для этого «каждый процент сейчас важен».

Саакашвили признал, что его партия может не преодолеть 5-процентный барьер, оттянув при этом часть голосов у партии Зеленского. В результате именно из-за этих процентов «Слуга народа» может лишиться возможности «независимо формировать правительство».

В связи с этим Саакашвили «после бурных дискуссий» призвал сторонников голосовать только за мажоритарщиков «Движения новых сил», а при голосовании по партийным спискам «отдать голоса за «Слугу народа».

В субботу на Украине наступил «день тишины» – перед днем голосования на парламентских выборах в стране полностью запрещена предвыборная агитация. Согласно результатам опросов, партия Саакашвили не проходит в Раду.

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