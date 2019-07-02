Названы регионы, которым вслед за Иркутской областью угрожает паводок

На Дальнем Востоке и Черноморском побережье может повторится ситуация с наводнением, как в Иркутской области, заявил заведующий лабораторией климатологии института географии РАН Владимир Семенов.

«На Дальнем Востоке и Черноморском побережье вероятность интенсивных осадков, которые могут привести к наводнениям, с потеплением будет расти», – цитирует Ura.ru эксперта.

По его словам, поток влажного воздуха может дойти с Тихого океана до восточных регионов России. Чаще всего экстремальные осадки предвещаются в тех регионах, которые расположены рядом с океанами, отметил Семенов.

В свою очередь кандидат географических наук Инна Латышева уверена, что в Иркутской области наводнения возникли из-за аномально высоких температур при том, что на Востоке Сибири сильно меняется климат, передает сайт VSE42.RU.

Она подчеркнула, то самым активным участком затопления стал район реки Ия.

Напомним, число погибших в результате паводка в регионе достигло 18 человек. Четверо пропавших без вести из-за паводка в Иркутской области найдены живыми.

В зону затопления в Иркутской области прибыл первый сводный отряд войск Центрального военного округа для расчистки затопленных районов, эвакуации пострадавших и оказания медицинской помощи, также в район ЧС начала поступать экстренная помощь.