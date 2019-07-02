На Украине нашли замену Климкину

Замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль временно займет пост главы МИД страны, заменив Павла Климкина. Зеркаль приступит к своим обязанностям 3 июля.

«С завтрашнего дня министр уходит в отпуск. Начиная со среды выполнять обязанности министра иностранных дел будет Елена Зеркаль. Но в настоящее время она находится за границей в командировке. Через пару дней она вернется и возьмет на себя руководство министерством», – сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко изданию «РБК-Украина», передает ТАСС.

Напомним, 1 июля министр иностранных дел Украины Павел Климкин принял решение уйти в политический отпуск.

Ранее с таким предложением выступил премьер-министр Владимир Гройсман, чтобы разрешить конфликт между Климкиным и Зеленским.

Напомним, в конце июня МИД России направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве, в которых речь шла о возможностях в отношении моряков и кораблей.

Однако Климкин отверг предложение России и потребовал освобождения 24 украинских моряков. Позже Владимир Зеленский обвинил Климкина в самовольстве и повторно обратился к Раде с просьбой уволить главу МИД.

Елена Зеркаль стала замминистра иностранных дел Украины в 2014 году. Ранее работала в минюсте Украины. Была членом украинской делегации по заключению соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС с 2007 по 2013 годы. Занималась переговорами с Еврокомиссией относительно рамочного соглашения между ЕС и Украиной. В МИД была приглашена как один из самых опытных специалистов в области европейской интеграции.

Также она представляла Украину с 6 марта по 9 марта 2017 года в Международном суде в Гааге по обвинениям в адрес России относительно «поддержки международного терроризма и нарушения прав человека» в Донбассе и Крыму.