В МИД сочли бессмысленным намерение США ввести новые санкции против России

Москва считает бессмысленным намерение Вашингтона ввести санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

Глушко отметил, что уже было «двадцать пакетов таких санкций», однако позиция Москвы «не меняется», передает РИА «Новости».

«Это абсолютно неэффективные и бессмысленные действия, которые разрушают международные отношения, разрушают международное право, сеют недоверие между государствами, особенно между такими государствами, как Россия и США, которые несут ответственность за состояние стратегической стабильности и безопасности», – подчеркнул он.

Дипломат указал: сложившаяся ситуация – это результат того, что внешняя политика США и ее российское измерение стали заложником внутренней политики.

Ранее в палату представителей конгресса США был внесен законопроект о санкциях против высокопоставленных сотрудников ФСБ. Американская сторона считает, что эти меры должны сохранять силу, пока Москва «не освободит 24 украинских моряка и три корабля».

До этого под санкции попали глава пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя Сергей Станкевич, его заместитель Андрей Шеин, сотрудник ФСБ Руслан Ромашкин и еще один человек без указания должности.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно перешли госграницу России, за что были задержаны российскими пограничниками.

В мае 2019 года Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков и военные корабли.